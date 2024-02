Smartphone, la malattia si diffonde: scoperto come riescono a farci ammalare dal nulla | Sanità Mondiale in allarme

Ed eccoci qui, nuovamente, a parlare di problematiche relative alla malattie che insorgono a causa dell’utilizzo degli smartphone.

Ebbene sì, è stato scoperto qualcos’altro rispetto a quanto già risaputo e che ha fatto, ovviamente, allarmare un po’ tutti. Come ben sapete, infatti, si è parlato ampiamente di problemi legati alle nuove generazioni ed alla loro dipendenza da questi dispositivi. No. Che le persone più adulte non mostrino segni di cedimento verso gli Smartphone. Anzi anche questi utenti sono davvero tantissimi.

Ma nei giovani sta dilagando l’incapacità di avere rapporti umani veri, tanti ili. Preferiscono intraprendere la strada del virtuale e, molto spesso, si ritrovano ad affrontare problemi psicologici anche gravi che portano alla depressione. Ci sono tantissimi casi del genere. E, poi, come.non menzionare quanto sostenuto da numerosi medici e scienziati che vedono una correlazione davvero catastrofica.

Si, perché si parla, anche in questo caso da tantissimo tempo, di una correlazione tra l’utilizzo massivo di smartphone con l’insorgenza di tumori al cervello negli utenti. Si tratta di qualcosa che fa davvero paura, al pari della depressione, non credete? Purtroppo, però, le brutte notizie non finiscono mai. Ed ora bisogna fare i conti con quello che è un altro allarme lanciato dalla comunità scientifica.

L’allerta è davvero molto, ma molto alta e su scala globale, ed arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America. Qui, un medico ha toccato con mano l’insorgenza di una patologia tra i giovani che ha dell’incredibile. E la motivazione è che tale malattia insorge in pazienti di età più avanzata. Anzi, potremmo definirla come una patologia degli anziani. Ora, invece, sta diventando prerogativa dei giovani.

Questa malattia ha una diffusioni globale e molto rapida: la preoccupazione è altissima.

La notizia, come abbiamo già avuto modo di anticipare in precedenza, arriva dagli Stati Uniti d’America. Ma non sono solo i medici di questa nazione ad essere molto preoccupati. A loro si sono accordati anche colleghi del Regno Unito. Ma di cosa si tratta? Beh, vi sveliamo subito di quale malattia si tratta. Anzi, vi diciamo il nome che è stato coniato per essa: textite o artrite da messaggi.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Si tratta di una forma di artrite, malattia che insorge col passare del tempo e non in giovane età, dovuta all’utilizzo smodato dello smartphone. In pratica, gli utenti lamentano dolori articolari e gonfiore della mano e delle dita che vanno maggiormente sotto sforzo durante l’utilizzo degli smartphone. In particolar modo, ad avere la peggio è il mignolo.

Si, il dito più piccolo che esista. Ma perché avviene una cosa del genere? Beh, sono tantissimi gli utenti che fanno si che la mano assuma una posizione strana, forzata mentre si utilizzano gli smartphone, soprattutto quando si scrive ed anche molto. In più, molti giovani lamentano questi problemi dopo avere utilizzato i giochi di questi device. Insomma, la popolazione, a causa della tecnologia, sta invecchiando più rapidamente.