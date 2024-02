Questa App sta facendo impazzire tutta Italia: adesso è la più scaricata dagli store digitali e nessuno la batte | Sarà il vostro pensiero costante

Di applicazioni da scaricare ed installare sugli smartphone ce ne sono davvero tantissime, ma ce n’è una che sta facendo impazzire proprio tutti.

E non parliamo di un’applicazione scaricata nel mondo o in chissà quale nazione. Bensì, parliamo di un’app che sta spopolando proprio nel nostro paese. Sta facendo ammattire tantissimi utenti e siamo sicuri che, una volta conosciuta, anche voi avreste serie difficoltà a lasciarla perdere anche solo per un giorno. Molti di voi staranno pensando ad una nuova piattaforma di messaggistica istantanea.

O, magari, ad una nuova piattaforma social. Non è niente di tutto questo. E, poi, non ci sono soltanto queste applicazioni. Si tratta di un ecosistema talmente vasto che è praticamente difficile, se non impossibile, conoscere e, soprattutto, avere tutte le applicazioni esistenti. Ci sono le varie App che consentono di ottenere informazioni circa il raggiungimento di un luogo prestabilito per lavoro o per svago.

O anche quelle che fanno si che si possano visionare tantissimo contenuti on demand. Questo è il caso, ad esempio, di Netflix, Amazon Prime Video o Disney+, tra le altre. E, poi, ci sono tutti quei giochi che fanno si che si possa rilassarsi dopo una giornata lunga di lavoro di studio. Insomma, ce ne sono davvero tantissime. E la lista sarebbe davvero molto, ma molto lunga e super noiosa.

Quella di cui vogliamo parlarvi nell’articolo è un’applicazione che vi coinvolgerà tantissimo e, soprattutto, farà in modo che possiate interagire con altri utenti. Sarà una vera e propria battaglia per ottenere la vittoria finale. Vi prenderà talmente che non potrete fare a meno di stare incollati allo schermo giorno e notte. Ne diventerete praticamente dipendenti.

Fantasanremo: un fantasy game sul Festival della Canzone italiana!

Ebbene sì, si tratta di un’applicazione dedicata a quello che sarà il Festival della Canzone Italiana, ormai prossimo all’avvio. Si può scaricare dai vari App Store ufficiale ed installare sul proprio smartphone in maniera facile e veloce. È un gioco molto divertente che farà divertire tutti, gareggiando con parenti, amici, conoscenti. Insomma, è assolutamente da provare. Se amate il Fantacalcio, poi, vi risulterà ancora più facile giocarci.

Si, perché non dovrete fare altro che metter su la vostra squadra ideale. Avrete bel 100 baudi da spendere. Si, sono Baudi e non Fantamilioni! Li dovrete utilizzare per scegliere cinque artisti che andranno a comporre la vostra squadra. Attenzione, perché potrete decidere di partecipare anche a più leghe in contemporanea. Quindi, potrete metter su più squadre e, per ognuna, avrete a disposizione 100 Baudi per farlo.

C’è il Campionato mondiale e, poi, potrete iscrivervi fino ad un massimo di 25 leghe. Fatte le dovute iscrizioni, sappiate che una scelta fondamentale è quella del capitano della vostra squadra o dei capitani delle vostre squadre. Tutto dipende da loro. Si, perché come al Fantacalcio, anche qui ci sono i bonus ed i malus. E l’ultima sera del festival, i bonus ed i malus del capitano, varranno doppio.