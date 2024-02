Oroscopo: adesso il nuovo trend online è scegliere la meta di viaggio in base al segno zodiacale | Ecco i più fortunati

Come viaggiare sulla base dei segni zodiacali’ Potrebbe sembrare assurdo e non ha, sia ben chiaro, pretese di scientificità, ma è un divertente gioco da fare.

C’è chi sceglie di viaggiare sulla base delle proprie inclinazioni sociali, artistiche, culturali, chi preferisce viaggiare basandosi sui dati della sicurezza e dell’accoglienza della popolazione. E c’è infine chi viaggia basandosi sui segni zodiacali. Potrebbe sembrare assurdo e un po’ lo è; eppure non mancano turisti che utilizzano questa inusuale opzione.

Si parte con Ariete che, per la voglia di esplorare e l’amore per la storia, si qualifica perfetto per gli Stati Uniti, terra di opportunità e self made man. Il Toro invece apprezza le vacanze con ricchi e inusuali pasti; e allora quale meta migliore della campagna toscana o delle piccole, enogastronomiche, regioni italiane? L’Umbria, ad esempio; o la Liguria.

Il segno dei Gemelli invece favorisce, per la vacanze, il mese di giugno; pertanto via libera alle vacanze estive, ad esempio al mare o alla spiaggia. O nelle località ‘calde’ della movida internazionale. Spagna, Azzorre e così via. Il Cancro invece favorisce l’acqua come elemento prediletto; pertanto avrebbe senso recarsi in una vacanza alle Hawaii o in una destinazione dove predomina il mare o i fiumi. Vacanze termali? E’ una possibilità.

Il Leone invece non deve esagerare, è un segno ‘stanco’ per il 2024. Meglio optare per una vacanza tutto relax, senza movimento o agitazione di sorta. La Vergine invece predilige i luoghi impervi e gelidi, freddissimi. Ad esempio l’Islanda; o l’arcipelago nordico della Finlandia, la Svezia, la Norvegia.

I segni zodiacali e le vacanze, un connubio originale. Quale vacanza prediligono?

Il segno della Bilancia invece preferisce balli e feste, senza limite. Abbandonarsi al divertimento senza ritegno e senza confini; alcool e sesso selvaggio. Si consigliano allora i paesi ‘sanguigni’ come i Caraibi o la città di New Orleans. Lo Scorpione, all’opposto, predilige le riflessioni interiori, l’introspezione massima; si potrebbe ad esempio pensare a un viaggio nella regione cinese del Tibet o in Mongolia.

Il Sagittario si stanca rapidamente, per cui è meglio fare viaggi brevi e gite in giornata; senza esagerare in ogni caso. Il Capricorno invece è pronto a nuove sfide, a viaggi ‘difficili’; ad esempio in Giappone, in Cina, nell’estremo oriente.

Infine l’Acquario ha raggiunto un perfetto equilibrio emotivo, una calma zen; si impone allora un viaggio mistico o in India o in Tibet. Infine, nel caso dei Pesci, si consiglia la montagna: una sida per il corpo assolutamente rinvigorente.