Anticicloni e freddo: non proteggere solo casa ma anche le piante che adori | Ti basteranno pochi minuti per salvarle dal gelo

La stagione invernale è quella che risulta essere più dannosa per la sopravvivenza delle piante in casa e nel giardino a causa delle temperature gelide.

Bisogna apportare le giuste soluzioni affinché queste sopravvivano e, di conseguenza, arrivino sane e salve alla stagione successiva, la primavera. In questo modo, si garantirà loro una ricca, rigogliosa fioritura che andrà a colorare gli spazi intimi dell’abitazione. Per farla breve, c’è bisogno di un po’ di cura ed il risultato sarà garantito. Così come tutti gli esseri umani hanno bisogno di coprirsi quando fa freddo, anche le piante hanno bisogno dello stesso trattamento.

Quello che, però, in questo caso, bisogna andare a coprire non è la pianta stessa, ma il terreno che la circonda. Si, avete capito benissimo. Bisogna mettere al di sopra di esso del materiale che vada ad isolarlo dal gelo. E questo materiale può essere sia organico che artificiale. Nel primo caso, si parla di pacciamatura. Questa non è altro che la copertura del terreno con foglie secche, ma anche con paglia.

Questi materiali faranno da isolante ed assorbiranno il gelo che, ricordiamolo, risulta essere nocivo. Passiamo, adesso alla seconda tipologia di materiale che abbiamo detto è artificiale. O meglio, di tratta di tessuto non tessuto, meglio conosciuto come TNT. Ce ne sono diverse tipologie in giro pronte per l’acquisto. Basterà solo distenderlo sul terreno che circonda le piante ed il gioco è fatto.

Purtroppo, però, non basta fare solo questo. Ci sono altre accortezze da tenere bene a mente e mettere in atto. E queste variano per tipologia di pianta. Ce ne sono davvero tante, dalle piante grasse a quelle da fiori, passando per quelle tropicali e per gli alberi da frutto. Insomma, in tutti questi casi, bisogna ricordarsi di fare sempre la cosa giusta. Ne va della vita delle vostre piante.

Ecco come salvare le piante durante la stagione invernale ed in pochissimi minuti.

Abbiamo già avuto modo di accennare che occorre tenere bene a mente la differenza tra le varie tipologie di piante. Ad esempio, quando bisogna proteggere dal freddo le piante tropicali, o le piante da frutto, come gli olivi ad esempio, c’è da ricordarsi di utilizzare uno dei due metodi precedenti e, magari, propendere anche per una copertura della pianta stessa. Discorso diverso per le piante che avete in vaso.

Queste, infatti, devono essere messe in posizione rialzata rispetto al piano di appoggio solito e sarebbe anche meglio utilizzare un coprivaso. Inoltre, poi, potrete optare per il tessuto non tessuto per isolarle al meglio e trattenere il calore. Passiamo, adesso, alle.oiante grasse che hanno bisogno di un discorso a parte. La prima cosa da fare è diminuire la quantità di acqua fornitele.

Si, perché in questo periodo sono a riposo e si rischia di accumulare troppa umidità che andrebbe a marcire le loro radici. E, poi, ricordatevi di spostarle all’interno, in posti ampiamente luminosi. Ecco, se riuscirete a seguire tutti questi consigli, vi ritroverete in primavera con piante rigogliose, piene di colori, profumi e, soprattutto, sane.