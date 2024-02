Mangiare in fondo al mare: sembra un sogno o qualche film Disney, invece ora è realmente possibile | Ecco dov’è possibile vivere l’esperienza

La cucina ed il mare sono due delle maggiori passioni dei cittadini di tutto il mondo e, se unite, possono offrire una esperienza assurda, quasi da Dio.

Fino a pochissimi tempo fa, però, l’unica cosa per cui si poteva optare era mangiare a riva, o su un battello antico. Ma mai ci si sarebbe aspettati di poter provare un’esperienza diversa, emozionante. Parliamo della possibilità di mangiare all’interno di un ristorante che si trova sott’acqua. Si, avete capito benissimo. Fino ad ora era prerogativa dei cartoni animati come quelli della Disney, ad esempio.

Ci pensate ad essere circondati da pesci, coralli, alghe, mentre si consuma il pranzo o la cena con la persona amata? Sarebbe qualcosa di fantastico. In realtà, però, non bisogna più utilizzare il condizionale. Si, perché, oggigiorno, si può! Ebbene sì, si può provare questa esperienza fantastica; un’esperienza dei sogni che ha tanto di romantico.

Certo, in alcuni casi vi ritroverete completamente sott’acqua, mentre in altri verrà ricreata l’atmosfera marina ed in altri ancora vi sembrerà di essere in un acquario. Ma sono pur sempre esperienze incredibili. E nel mondo ce ne sono davvero tantissimi di posti del genere. Vi abbiamo preparato una mini guida a quelli che sono i ristoranti subacquei.

Un pasto in fondo al mare, per sognare.

Il primo di cui vogliamo parlarvi è il 5.8 Undersea Restaurant che si trova alle Maldive. Ha una sala piccola, da soli 20 coperti, e vi ritroverete sommersi completamente da quasi 6 metri di acqua. La sala è un vero e proprio tunnel ed è accessibile soltanto senza scarpe. Il secondo ristorante, invece, si trova a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti e si chiama Ossiano ed ha anche una stella Michelin.

Sarete in fondo al mare, circondati da squali, razze ed altri pesci. Passiamo, adesso al terzo ristorante della nostra breve guida. E questo è il Koral, a Bali, in Indonesia, che fa parte del resort The Apurva Kempinski. Ci sono due sale, entrambe posizionate sul fondale marino. Una è accanto a delle vetrate acquario, mentre l’altra di trova sotto un tunnel di vetro. E quest’ultima risulta essere più costosa della prima.

Anche in Cina troverete un ristorante del genere ed anche qui ce n’è uno che si chiama Ossiano, ma non è lo stesso! Qui potrete degustare ottimi piatti, di mare e di terra, della cucina francese, in una sala circondata da vetrate acquario con decine di migliaia di pesci pronti a spiarvi durante i pasti. Dalla Cina all’Australia, più precisamente a Sidney, dove troviamo il Sealife Sydney. Qui non si mangia sempre.

È disponibile per cene private ed i commensali, dopo un tour della struttura, potranno decidere dove mangiare, scegliendo tra le tartarughe, gli squali o le meduse, ad esempio. Infine, ci spostiamo in Europa, più precisamente in Norvegia. Vi ritroverete a cinque metri sotto il livello del mare, in un ristorante arredato su uno schema nordico e con ampie vetrate he ci consentiranno di esplorare i fondali dell’Oceano Atlantico. Il suo nome è Under, si trova a Lindesnes, e si fregia di una stella Michelin.