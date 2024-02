Strabiliante PS Plus di febbraio: ecco i nuovi giochi gratis che entrano in catalogo | Le sorprese questa volta davvero non mancano

Guardiamo insieme i giochi ‘gratis’ di febbraio 2024, offerti dalla Playstation Plus. Ci sono diverse novità importanti ai quali merita dedicare un download.

Quali videogiochi aspettano gli utenti di PlayStation Plus Essential, a febbraio 2024? Non mancano le sorprese, le gradite novità, le esclusive che fanno davvero piacere. Per chi gioca console febbraio si rivela un ottimo mese e per chi gioca la Play Station un mese fantastico. mettere da parte lo studio, prendetevi una vacanza dal lavoro, i videogiochi del mese vi aspettano in tutta la loro (ludica) gloria.

L’annuncio è giunto l’ultimo mercoledì del mese, lo scorso 31 gennaio 2024; la lineup è riservata agli abbonati Essential. Extra e Premium. Sotto il profilo tecnico i giochi saranno pronti per il download in Italia dalla mattina di martedì 6 febbraio, verso ora di pranzo e rimarranno giocabili fino al primo lunedì di marzo. Un mese per giocarli tutti pertanto; e per completarli senza perdersi un singolo achievement.

Si parte col gioco incluso nell’offerta stessa di Playstation Plus dal lancio, cioè Foamstars di Square Enix. Un gioco da festa, etichettabile tra i party game; non è piaciuto tantissimo ai giocatori, specie quelli duri & puri, però continua ad accumulare ore di gioco ed utenti, pertanto qualcosa di buono c’è nel titolo, al di fuori dell’essere liberamente disponibile. Lo si trova disponibile tanto per PS4 quanto per PS5.

Il secondo gioco disponibile è Rollerdrome. Come avvisa il nome, reminiscente di Rollerball, il grande classico distopico degli anni Settanta, si tratta di un violentissimo gioco di sport in salsa arcade. Adatto a chi ama grafiche inusuali e avanguardistiche, così come una sana dose – per citare Arancia Meccanica – di ultra violenza.

Qual è la chicca irrinunciabile del mese? Un grande gioco in offerta

Il terzo gioco infine è quello che sta destando i maggiori entusiasmi, quello che sembra aver collettivamente raccolto il pauso non di tutti, ma proprio di tutti i giocatori console. Si tratta di Steelrising, interessante gioco a metà tra un Soulike e un RPG tradizionale, ambientato tra le atmosfere vittoriane di una Rivoluzione francese schiantata da un esercito d’invincibili automi. Mostruosità steampunk, orrori biomeccanici e soprattutto tanta, tantissima azione.

Si tratta inoltre di un Soulike, pertanto è lecito aspettarsi un grinding piuttosto insistito, possibilità di morte non alte, ma altissime e una difficoltà a tratti se non frustrante, certo volta a sfidate il giocatore. Siete avvertiti; però la maggior parte delle recensioni è davvero molto positiva, il gioco è piaciuto davvero tanto, pur essendo una produzione medio-bassa, lontana dai milioni investiti nei grandi titoli (Rockstar, guardiamo a te).

Non occorre poi dimenticare il Fall Guys Icons Pack; non si tratta di un gioco in senso stretto, ma di un ‘set’ estetico dedicato alle mascotte della Playstation e ai suoi personaggi. Non un elemento con cui ‘giocare’, ma col quale vantarsi. C’è a chi piace anche quest’elemento squisitamente identitario.