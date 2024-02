Shazam ancora una volta ci stupisce: nessuno lo avrebbe mai immaginato di quanto evoluto diventasse | Nuova funzione strabiliante

Nonostante la sua “veneranda età” Shazam è ancora molto utilizzata dagli utenti in tutto il mondo per identificare i brani musicali.

Parliamo di veneranda età perché la data del suo primo rilascio risale al lontano 1999, ben 25 anni fa. Da poco più di sei anni, poi, è entrata a fare parte del gruppo Apple. In precedenza, supportava il sistema operativo Android, quelli dell’ecosistema Apple ed anche Symbian e Windows. Ora, questi ultimi due, non sono più supportati. Come abbiamo avuto modo di anticipare, è ancora molto utilizzata

E, questo, anche se si tratta di un’applicazione arrivata tantissimo tempo fa e con numerosissime applicazioni sue competitor. Gli utenti hanno deciso che sia più giusto non lasciare la strada vecchia per intraprenderne una nuova, sconosciuta e che potrebbe rivelarsi ricca di insidie. Come ben sapete, questo servizio, si avvale dell’ausilio del microfono del device in possesso degli utenti.

E lo fa per ascoltare quello che è il brano musicale, conosciuto, ma che gli utenti non riescono ad identificare con un titolo. Il campione di canzone preso in esame, viene confrontato con gli innumerevoli brani presenti all’interno del suo database e, nel caso in cui, l’applicazione trovi una somiglianza con qualcuno di essi, ne estrapolerà titolo, autore e testo.

Farà da sfondo la copertina dell’album di cui fa parte il brano. E, poi, ci sono collegamenti con YouTube, Spotify, Zune. Insomma, si tratta di un’applicazione davvero completa che consente a tutti di identificare i brani preferiti. Ora, però, sarà in grado di fare molto di più. Si, perché c’è una nuova funzionalità, tutta da scoprire, che sarà in grado di stupire tutti i suoi utilizzatori abituali.

La nuova funzione di Shazam che farà girare la testa a tutti.

Ebbene sì, e tale nuova feature consentirà agli utenti di identificare i brani in maniera più rapida, più semplice e, soprattutto, senza dover fare troppa attività. Avete presente quando siete in strada a fare una passeggiata o siete in palestra o all’aria aperta a fare allenamento ed indossate le cuffie per ascoltare la musica? Bene, da oggi in poi potrete identificare un brano senza dover togliere cuffie o auricolari.

Ve lo abbiamo detto già che potrete farlo sin da oggi. In pratica, quando ascoltate un brano su YouTube o qualsiasi altra piattaforma del genere o anche su piattaforme social, come TikTok o Facebook, ad esempio, potrete venire a capo del titolo e dell’autore del brano che state ascoltando, senza dover togliere.le.cuffie. Ed attivare questa funzionalità è davvero molto semplice.

Ovviamente, la prima cosa da fare è aprire l’applicazione. Sullo schermo c’è l’icona che rappresenta le cuffie . Dovrete cliccarla, per poi, passare all’applicazione dalla quale ascoltate la canzone da identificare. Fatto ciò, sarà Shazam a fare tutto il lavoro fino a quando non apparirà titoli, autore e copertina dell’album di appartenenza. E, poi, dovete sapere che si tratta di una nuova funzionalità rilasciata per tutte le versioni dell’app!