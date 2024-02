Inseguire una eclissi solare: ecco l’ultimo trend made in USA che sta facendo impazzire le compagnie di volo | Ecco quanto costa

L’eclissi solare è un fenomeno che, da sempre, dalla notte dei tempi, affascina ed intimorisce, allo stesso tempo, tutti gli abitanti del nostro Pianeta.

Ma cosa accade durante questo fenomeno astronomico? Beh, la risposta è molto semplice. Il sole viene oscurato dalla Luna. E ciò può avvenire in maniera parziale, ma anche in maniera totale. Ciò avviene, però, soltanto quando il Sole, la Luna e la Terra, sono allineati in maniera perfetta. Secondo i calcoli degli esperti, poi, dopo intensi studi, il prossimo 8 aprile ci sarà un’eclissi totale di Sole.

Ed avrà una durata di ben 4 minuti e 28 secondi. Sono già tanti i cittadini che si stanno preparando a questo evento che, bisogna dirlo, è qualcosa di estremamente raro. Ebbero, ne avvengono tante di eclissi, ma dovete sapere che non sono visibili sempre in tutto il nostro Pianeta. E le motivazioni sono tante. Una di queste è l’orario in cui avvengono.

Può capitare, infatti, che sia visibile in Italia poiché è giorno, ma non nel continente americano, dato che, in quel momento preciso, ancora deve sorgere il Sole. Inoltre, può anche capitare che sia visibile in porzioni piccole del nostro territorio. Pensiamo a quella del 2027 che sarà visibile, secondo studi e calcoli enormi, soltanto dal Canale di Sicilia.

Insomma, eventi rari per pochissimi fortunati se pensiamo alla reale dimensione numerica di tutta quella che è la popolazione mondiale. Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, poi, dovete sapere che sono tanti i cittadini che si stanno preparando a questo raro evento. Ma lo stanno facendo in maniera alquanto bizzarra. In pratica, vogliono inseguirla e vederla durare di più.

Vedere l’eclissi da vicino, inseguendola: costa un botto, ma ne varrà la pena.

È ciò che hanno pensato i cittadini del continente americano e, in particolar modo, quelli che abitano negli Stati Uniti d’America. Stanno prenotando un volo per il prossimo otto aprile, giorno dell’eclissi solare totale, visibile soltanto dal continente americano. Sono tantissimi i cittadini che hanno questo desideri e c’è da dire che non stanno andando a spese. Pensate che c’è un’asta per accaparrarsi i biglietti aerei.

Ad offrire questa fantastica opportunità è la compagnia aerea Southwest Airlines. Pensate che, al momento, sono già ben undici i decolli di aerei preventivati quel giorno. E partiranno tutti dal Texas per arrivare in Pennsylvania. In particolare, la compagnia utilizzerà lo scalo texano di Dallas per il decollo, mentre l’atterraggio avverrà a Pittsburgh.

Si tratta di quasi cinque ore di volo per poter ammirare dai finestrini degli aerei quello che è un evento eccezionale, atteso, da tutti i cittadini americani, da ben 4 anni. L’ultima eclissi totale di Sole, infatti, a cui hanno assistito risale al 2017. Insomma, è un evento raro che incute sempre curiosità e per cui, negli USA, nessuno vuole badare a spese.