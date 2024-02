Eurospin lancia la sua Tv LED: a soli €129 ti porti a casa un maxi-schermo da cinema adatto per tutte le esigenze | Design e prestazioni garantite

Ormai Eurospin, la grande catena italiana di supermercati attiva nel settore discount, sta stupendo praticamente tutti con le sue offerte.

Ed anche in questo caso, possiamo dire che si sia superata. C’è una Smart TV in promozione ad un prezzo davvero assurdo, irrisorio. Certo, anche questa fa parte del suo volantino che racchiude tutti i prodotti in vendita all’interno della sua catena di negozi. Pertanto, al suo interno, si troveranno numerosissimi prodotti alimentari in offerta. Ma, come accade spesso anche con Lidl, non ci sono solo questi.

Si, perché oltre i generi alimentari e tutti i prodotti utili all’igiene ed alla cura personale e dell’abitazione in cui si vive, Eurospin propone numerosissimi dispositivi elettronici come lavatrice e smart TV, appunto. Inoltre, poi, c’è tutto un catalogo enorme relativo a promozioni riguardanti le mete per i viaggi estivi o anche quelli per un solo weekend di totale relax.

Insomma, una volta entrati all’interno di questi supermercati, ne resterete meravigliati. Potrete, infatti, mettere in atto la spesa in maniera intelligente, come da suo motto: “Eurospin: la spesa intelligente“. Avrete tutto quello che vi serve a portata di mano, o meglio di carrello della spesa. Non dovrete più barcamenarvi tra vari negozi. Ne basterà uno e soltanto uno.

La promozione di cui vogliamo parlarvi, ovvero, lo Smart TV in offerta, è davvero pazzesca. Infatti, Eurospin lo propone ad un prezzo straordinario, difficile da eguagliare. Ma c’è un problema. Anzi, potremmo dire c’è il solito problema che riguarda la durata della promozione. Bisogna sbrigarsi, dato che il volantino sarà attivo solo fino al prossimo 11 gennaio. Inoltre, poi, c’è una quantità limitata di questi dispositivi.

Eurospin: tra i “Grandi del Risparmio” la sorpresa della Smart TV!

E vi costerà soltanto 129,99 euro. Si, avete capito benissimo. Non si troverà qualcosa di simile in nessun posto. Si tratta della Smart TV Led da 32” ST32 VD della Majestic. È in classe energetica E. In più è HD Ready e compatibile con la nuova tecnologia del Digitale Terrestre. Ha, poi, ingresso USB. Inoltre, troverete il Televideo ed anche la modalità Hotel. Ma non finisce assolutamente qui.

Si, perché, oltre all’acquisto all’interno degli oltre 1200 punti vendita fisici, dislocati su tutto il territorio nazionale, potrete optare anche per l’acquisto sul sito ufficiale della catena. Certo, prenoterete il dispositivo in questione e, poi, dovrete andare a ritirarlo fisicamente. Ma dato che si tratta di una promozione a tempo e, soprattutto, fino al termine delle scorte disponibili, conviene prenotarlo online.

In questi modo, bloccherete l’offerta ed il prodotto e potrete recarvi con la dovuta calma al negozio più vicino alla vostra abitazione. Come vi abbiamo detto in precedenza, questo volantino scade il prossimo 11 febbraio. Ma la promozione in questione sulla Smart TV Led Majestic, inizierà soltanto il prossimo 9 febbraio. Quindi, tenetevi pronti a prenotarla ed acquistarla.