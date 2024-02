In arrivo iOS18: ecco perchè è così importante per iPhone e tutti i Mac | Per Apple sarà la svolta epocale

Ancora c’è chi mugugna per i problemi riscontrati e segnalati, sia in avvio che nel corso di questi mesi, sul sistema operativo Apple iOS 17.

E c’è da dire che ce ne sono stati davvero tantissimi. Per fortuna, però, Apple ha stroncato tutte le problematiche. Parliamo di bug e vulnerabilità zero Days. Queste ultimi sono state anche ampiamente sfruttate dai criminali informatici. Oltre questo, poi, una volta arrivato sugli smartphone dell’azienda fondata da Steve Jobs, questi presentavano dei problemi assurdi che hanno fatto imbestialire molto gli utenti.

Parliamo del fatto che la batteria si scaricava molto velocemente e del fatto che si spegnevano all’improvviso di notte. E, come non menzionare il surriscaldamento degli iPhone 15 Pro e Pro Max. Gli utenti non potevano neanche tenerli tra le mani. In pratica, era impedito loro di utilizzarli. Insomma, di problemi ce ne sono stati, ma per fortuna, grazie ad iOS 17.3, tutto sembra definitivamente rientrato.

Possiamo dire che sia scoppiata nuovamente la pace tra gli utenti ed il colosso tech di Cupertino. E, proprio in questo periodo, stanno spuntando le prime notizie che riguardano il prossimo sistema operativo Apple. Ovviamente, parliamo di iOS 18 che, come ormai consuetudine, sarà presentato alla prossima WWDC che si dovrebbe tenere i primi giorni di giugno e proprio all’Apple Park.

Ciò che sta arrivando, narra di un sistema operativo della svolta. Ci sarà un cambiamento enorme che potremmo definire epocale! E sono già molto, anche all’interno dell’azienda stessa, che lo definiscono “il più grande aggiornamento iOS in assoluto“. Insomma, le premesse non sono affatto malvagie, anzi possiamo dire che già molto stanno praticamente già sognando!

Sarà qualcosa di stupefacente: iOS 18 sarà un nuovo punto di partenza per Apple!

Saranno davvero tantissime le novità che porterà in dote il nuovo sistema operativo Apple. E di ben due di queste già stanno circolando notizie davvero interessanti. La prima riguarda i messaggi, mentre la seconda riguarda l’assistente vocale virtuale Siri che sarà completamente stravolto e migliorato. Iniziamo subito da quelle che sono le novità che riguarderanno i messaggi.

Secondo leakers bene informati e molto attendibili, Apple, finalmente, supporterà, all’interno della sua applicazione Messaggi, le chat RCS. Si tratta di qualcosa di tanto atteso e che consentirà di migliorare l’invio di messaggi tra gli iPhone ed i device Android che già supportano questa tecnologia da tempo. Si potranno, quindi, inviare, messaggi con foto, messaggi audio, si riceveranno le spunte di lettura e, poi, saranno crittografati.

La seconda novità, come già accennato, riguarda Siri. Arriverà, l’Intelligenza Artificiale generativa a migliorarla. Ciò farà in modo che ci sarà maggiore integrazione anche con l’App Comandi. Inoltre, secondo quanto riportato dai vari leakers, l’Intelligenza Artificiale farà il suo ingresso anche all’interno di altri servizi dell’azienda come Apple Music e Pages, ad esempio. Continueremo a monitorare tutte le notizie che arriveranno per tenervi sempre informati!