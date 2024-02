Gadget AI: ecco i migliori già in commercio o in arrivo che sono irrinunciabili | Ci fai di tutto e con metà dello sforzo

Negli ultimi anni è cambiato totalmente tutto, comprese le esigenze sia delle aziende operanti all’interno del settore tecnologico sia degli utenti.

Certo, resta sempre aperta la caccia agli smartphone ed agli altri device, largamente utilizzato in tutto il mondo. Ma l’avvento di una tecnologia in particolare, ha fatto sì che tutti virassero la loro attenzione su quest’ultima. In particolar modo, ormai, gli utenti, una volta testata la tecnologia in questione, sentono il bisogno di utilizzarla sempre, di utilizzare i suoi servigi che risultano essere fondamentali.

Stiamo parlando dell’Intelligenza Artificiale. E la corsa al suo utilizzo, va di pari passo alla corsa delle aziende per lo sviluppo di quella migliore, più completa. Ed ecco che stanno arrivando numerosissimi device e gadget che sfruttano la potenza dell’Intelligenza Artificiale. Ce ne sono già tanti acquistabili e fruibili, ma molto altri sono in dirittura d’arrivo sui mercati internazionali. E c’è da dire che sono tutti davvero fantastici.

Poi, il CES, tenutosi a Las Vegas fino a poche ore fa, ha fatto sì che gli addetti ai lavori e gli utenti di tutto il mondo, iniziassero a sognare. Tra tutti quelli già utilizzabili e quelli che stanno arrivando, ne abbiamo scelto alcuni. Sono dei gadget di cui non si può fare a meno, che andranno a rendere più semplice la vita di tutti i giorni di chi ne entrerà in possesso.

Il 2024 sarà l’anno della consacrazione dell’IA: non facciamoci trovare impreparati.

C’è da dire che la scelta tra questi gadget è stata davvero ardua. È costata molta, ma molta fatica. Ma, finalmente, dopo ore ed ore, siamo riusciti a tirar fuori quelli che, secondo noi, sono i migliori in assoluto; quelli a cui, in pratica, non si potrà dire di no. Iniziamo subito, partendo dall’Ai Pin Humane. Si tratta di un wearable in arrivo il prossimo mese di marzo. Non è uno smartphone, ma ha le stesse funzionalità; non avrà le App così come le conosciamo e non si dovrà interagire con lo schermo. Si farà tutto attraverso la voce.

Poi, ci sono gli occhiali Ray-Ban Metà Smart. Qui, come avete avuto modo di intuire dal loro nome, c’è l’Intelligenza Artificiale di Meta a farla da padrone. Chiamate, messaggi, musica e tutte le risposte che gli utenti richiederanno, le riceveranno anche grazie al riconoscimento oggetti tramite gli occhiali. E, poi, c’è Rabbit R1! Non ci sono App, ha un suo sistema operativo ed un display di soli 2,88”.

Sarà in grado di fare tanto al posto degli utenti, come effettuare un ordine online, ad esempio, o ordinare cibo, ma anche avviare transazioni. Ovviamente, sempre tramite interazione con il proprio possessore. Altro gadget fantastico è il ciondolo di Rewind. Lo si indosserà come una semplice collana, ma registrerà tutti gli audio presenti nell’ambiente in cui si trova in un determinato momento.

Infine, c’è spazio per Microsoft ed i suoi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6. Questa azienda ha messo in campo numerosissimi investimenti nel campo delle IA ed ora ha anche la sua di proprietà. Parliamo di Copilot che aiuta gli utenti, nelle loro attività, a 360°. È già funzionante su Windows 11, ma la vera rivoluzione arriverà con Windows 12.