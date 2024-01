WhatsApp, un colpo di scena inimmaginabile: solo per i cittadini della UE un vantaggio inaspettato | Potranno farlo già con la prossima release

WhatsApp, si sa, è sempre all’avanguardia rispetto alle applicazioni sue competitor, grazie ai tantissimi e costanti aggiornamenti che arrivano.

E sono per tutti gli utenti, da quelli Android a quelli iOS, passando per quelli desktop. Insomma, gli sviluppatori non lasciano nessuno indietro e tutti possono usufruire delle funzionalità che vengono implementate. Possiamo dire che gli sviluppatori lavorano alacremente giorno e notte per migliorare l’esperienza di utilizzo di tutti, renderla più funzionale e più immediata.

Inoltre, particolare attenzione è rivolta a mantenere alto gli standard elevati di tutela della sicurezza e della privacy degli utenti e dei loro dati. Tutto ciò, porta WhatsApp ad essere la piattaforma maggiormente scaricata ed utilizzata in tutto il mondo. Pensate che sono più di due miliardi i frequentatori abituali di questa piattaforma. Sono numeri davvero eccezionali che non temono il confronto con quelli delle altre piattaforme simili.

E di aggiornamenti nell’ultimo anno ce ne sono stati davvero moltissimi. Pensiamo, ad esempio, ai Codici Segreti che consentono di nascondere completamente tutte quelle chat che si vogliono tenere lontane dagli occhi indiscreti di altri utenti troppo curiosi. Ma non si può non menzionare la possibilità data agli utenti di condividere il proprio schermo durante le videochiamate singole o di gruppo.

Ed anche la possibilità di testare, sempre durante le videochiamate, la qualità del segnale della propria linea. E dovete pensare che queste sono solo alcune di quelle già arrivate. Altre, poi, sono ancora in fase di test ed altre ancora in fase embrionale, di sviluppo. E con il prossimo aggiornamento, gli utenti che risiedono in un Paese dell’Unione Europea, avranno una opportunità in più, fantastica, mai vista prima d’ora.

WhatsApp, in Europa, offre un’opportunità fantastica ai suoi utenti.

Ebbene sì, avete capito benissimo. E, come cittadini italiani, anche noi ne potremo usufruire. Arriverà nelle prossime settimane, poiché questo aggiornamento che includa la funzionalità protagonista del nostro articolo, è ancora in versione Beta in fase di test. Il suo arrivo è dovuto al DMA (Digital Markets Act) approvato dall’Unione Europea e che andrà a stravolgere un po’ tutto, anche le politiche aziendali dei colossi tech.

In quest’ottica, l’azienda proprietaria di WhatsApp, è già all’opera per conformarsi e per conformare alla nuova legislazione anche la sua piattaforma di messaggistica. E, secondo alcuni leakers che stanno testando la versione beta in questione, presto, in piattaforma, arriveranno le Chat di Terze parti. Si, avete capito benissimo. Tutti gli utenti potranno chattare contemporaneamente con utenti di altre piattaforme di messaggistica.

Pensiamo, ad esempio, a Telegram o Signal, ma anche Discord. Attenzione, però, perché questa enorme novità, questo cambiamento epocale non sarà per tutti gli utenti, ma si limiterà soltanto ad alcuni. Si, perché usufruiranno della nuova funzionalità soltanto gli utenti in possesso di device iOS. Non si sa se gli utenti Android ne potranno usufruire. Ma, al momento, ne sono rimasti fuori. Ora, non resta altro da fare che attendere l’arrivo ufficiale di questa novità pazzesca.