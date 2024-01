Più potente, veloce e devastante di una bomba nucleare: l’ultimo grido degli armamenti viene dallo Spazio e fa davvero paura | Ci farà estinguere

Col passare degli anni, la tecnologia ha fatto dei passi da gigante ed anche per quanto riguarda l’industria bellica, si sono registrate delle innovazioni.

Le armi progettate e prodotte sono diventate sempre più “intelligenti”, precise, accurate. Sono in grado, infatti, di puntare un obiettivo e colpirlo, senza intaccare ciò che lo circonda. È vero, detta così, può sembrare qualcosa di “tranquillo”. Ma quando si parla di armi e di guerra, il pensiero va sempre alle numerosissime vittime innocenti che questa provoca. Ne sono un esempio i due ultimi conflitti.

Parliamo, ovviamente, di quelli tra Russia ed Ucraina e di quello in Medio Oriente. Conosciamo tutti le immagini che arrivano da quelle zone. E tutti abbiamo visto quante vittime ci sono state. Molto spesso, poi, sono i bambini ad avere la peggio. Ed è vedendoli a terra che si gela il cuore di tutti, anche di quelli meno sensibili. È qualcosa di davvero straziante vedere quei piccoli corpi in terra privi di vita.

Nonostante ciò, le guerre combattute per imporre il proprio predominio su altre popolazioni non si fermano. Continuano e se ne generano anche di nuove. E tutto ciò soltanto in nome e per conto del dio denaro. Di conseguenza, non si ferma.neanche la corsa agli armamenti. Tutte le Nazioni del mondo investono ingenti quantità di soldi per accaparrarsi un numero elevato di armi.

In alcuni casi, poi, le Nazioni stesse le progettano e le producono. Ed è questo il caso di cui vogliamo parlarvi. È arrivata una nuova arma che è stata anche già testata pochi giorni fa. È un’arma che viene dallo spazio e fa subito tornare alla mente dei film di fantascienza. Si, perché, prima di adesso, è solo lì che è stato possibile visionare queste tipologie di armi. Nessuno mai avrebbe pensato di vederle all’opera nella realtà.

Ecco Dragonfire: un’arma l’estate, super precisa che sfrutta una nuova tecnologia.

Ed il primo test su questa nuova arma è stato già fatto. Lo scopo di questo era dimostrare a tutti, soprattutto a quanti l’avevano commissionata, che si tratta di qualcosa di affidabile e, soprattutto, potente e super precisa. Insomma, potremmo dire che sia stata progettata e prodotta l’arma perfetta. La notizia arriva fresca fresca dal Regno Unito ed ha dell’incredibile.

Certo, non è il primo cannone laser mai realizzato. Appunto per questo, si può sostenere che i tempi siano giusti per un loro impiego. Ovviamente, si tratta di ingenti investimenti da fare. Ma, una volta realizzata quest’arma, quando la si usa, non si avranno problemi riguardanti quelle che sono le munizioni da acquistare e produrre. Si, perché potrà sparare praticamente all’infinito.

Pensate he è in grado di colpire, con assoluta precisione qualcosa grande quanto una moneta ad una distanza di un chilometro. In più, può colpire più bersagli alla volta e non c’è il rischio che si possa colpire un obiettivo errato a causa della rotta cambiata da un missile. Quindi si tratta di un’arma precisa, potente, affidabile e con un po’ di Italia al suo interno. Si, perché, alla sua produzione ha partecipato anche Leonardo, l’azienda italiana specializzata proprio nel settore aerospaziale!