Google fa sul serio: Android Auto ora ha un altro volto e decine di funzioni in più | L’infotainment come lo conosci è orbai obsoleto

Di recente, abbiamo avuto modo di parlare di Android Auto e delle novità in programma per questo fantastico servizio Google.

Ma, ora, le notizie che arrivano sono davvero assurde. Sì, perché, come ben sapete, è in corso una delle maggiori fiere tech del mondo negli Stati Uniti d’America. Più precisamente, è in corso di svolgimento il CES (Consumer Electronics Show) a Las Vegas, in Texas. E, in tutti questi anni, sin dalla sua prima edizione avvenuta nel lontano 1967, sono stati presentati dei dispositivi con tecnologie davvero fantastiche, all’avanguardia.

Ed anche quest’anno è così. Innanzitutto, c’é da dire che questo evento, ad oggi, ha fatto il pieno di presentazioni di auto elettriche. Ma non sono mancati, ovviamente, dispositivi come smartphone, Pc, tablet. Abbiamo parlato, poi, anche dei miglioramenti agli auricolari true wireless presentati dall’azienda danese Jabra.

Insomma, dovunque ci si giri, ci sono dispositivi da tenere bene a mente e di cui seguire l’evoluzione fino alla loro presentazione ufficiale ed al loro lancio sui mercati internazionali. Dovete sapere, poi, che la protagonista principale di questa edizione è sicuramente lei, l’Intelligenza Artificiale. In questo enorme ammasso di marchi, dispositivi e software, enorme spazio si prende anche Google.

Sì, perché ha deciso di stravolgere completamente un servizio per i suoi utenti Android che si avvalgono di Android Auto per il sistema di infotainment delle loro vetture. Sarà una vera e propria rivoluzione e le novità sono davvero tantissime. Vediamole insieme e prepariamoci ad utilizzare sin da subito. Ne vedremo delle belle!

Android Auto si veste di nuovo: Google punta tutto sul suo servizio!

Ebbene sì, e si tratta di novità assolute, come l’avvento di Google Chrome. State sicuri che nessuno avrà problemi relativi alla sincronizzazione con i vari device già utilizzati. Ma, ovviamente, non sarà l’unica applicazione che verrà resa fruibile con Android Auto. Ce ne saranno ancora tantissime altre. Ci sarà, ad esempio, The Weather Channel.

Inoltre, farà il suo ingresso PBS Kids e Crunchyroll. Poi, ci sono tantissime novità legate anche a Google Maps. Sì, avete capito benissimo. E tutte andranno a migliorare quella che è l’esperienza di utilizzo di tutti gli utenti interessati. La prima novità riguarda tutte le auto elettriche. Infatti, l’applicazione sarà in grado di stabilire anche il consumo energetico e quando è il momento di fare rifornimento.

Inoltre, gli utenti avranno la facoltà di migliorare anche l’impostazione del viaggio in sé. In che modo? E’ molto semplice. Non importa se siano utenti Android o iOS, potranno impostare il viaggio sul proprio dispositivo e, poi, inviarlo all’App all’interno dell’auto. Insomma, tantissime novità che arriveranno progressivamente per tutti, ma che, al momento, interesseranno soltanto alcuni modelli di auto.