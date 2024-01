Scanner facciali: ora li stanno installando anche qui | Non avrai più accesso se ti becca

Il riconoscimento facciale è già ampiamente in uso nel mondo contemporaneo ed un esempio su tutti lo si può fare con gli onnipresenti smartphone.

Come ben sapete, infatti, sono molti gli utenti che utilizzano questa funzionalità per avere maggiore sicurezza. Senza il riconoscimento facciale del proprietario, infatti, questi dispositivi tanto cari a tutti e largamente utilizzati, non possono assolutamente essere sbloccati. Quindi, grazie ad essa, si potrà stare tranquilli dato che nessuno potrà sbirciare all’interno degli smartphone.

In più, nessuno ne potrà fare un uso improprio. Ora, però, si parla di installare degli scanner facciali anche all’interno di luoghi sempre ampiamente frequentati. E lo scopo è lo stesso per cui si utilizza il riconoscimento facciale sugli smartphone. Si tratta di sicurezza. Ed in questo caso si tratta di sicurezza pubblica. Nei luoghi in cui si vuole implementarli, capitano spesso episodi di violenza sia verbale che fisica.

Ed è questo fenomeno che si vuole combattere e, soprattutto, debellare. Grazie al riconoscimento facciale, infatti, si andrebbe ad individuare il vero responsabile, il protagonista o anche i protagonisti di questi spiacevoli episodi che vanno a minare la sicurezza fisica ed anche quella psicologica di altri individui. È un’azione che, secondo quanto riportato dai promotori, è di vitale importanza.

Ormai, soprattutto dopo gli ultimi episodi accaduti, non si può più fare finta di nulla. C’è assolutamente bisogno di intervenire ed anche nel più breve tempo possibile. Ed una volta individuati i responsabili di gesti insani, questi saranno allontanati e sarà loro impedito, per un tempo limitato o illimitato è da decidere ancora, il ritorno all’interno di quei luoghi.

Scanner facciali negli stadi: saranno sia ai tornelli che sugli spalti!

Sarà praticamente difficile, anzi impossibile, sfuggire al loro occhio super vigile. A sostenere la tesi della loro installazione in brevissimo tempo, è Luogo De Siervo che è l’amministratore delegato del nostro massimo campionato di calcio: la serie A italiana. Lo ha dichiarato in una intervista subito dopo gli episodi spiacevoli avvenuti ad Udine, durante la partita di calcio tra l’Udinese ed il Milan.

Tramite gli scanner facciali, il volto di ogni tifoso verrà associato ai dati presenti sul biglietto di ingresso allo stadio. Questa fase di monitoraggio dovrà essere a cura delle società di calcio iscritte al campionato di serie A che, però, metteranno a disposizione delle Forze dell’Ordine italiane tutt’e le immagini ed i dati raccolti ogni partita di campionato. De Siervo ha, inoltre, fatto sapere che questa non è una novità.

Anzi, la Lega Serie A ha già sperimentato qualcosa del genere durante una finale europea nel 2019 proprio allo stadio di Udine..secondo la ministratore delegato si è trattata di una sperimentazione fruttuosa e che si vuole approvare tale misura di sicurezza prima che finisca l’attuale campionato di calcio. Staremo a vedere cosa accadrà e quali saranno le decisioni prese in sede di Assemblea di Lega.