Italia in allerta: migliaia di messaggi scatenano il panico nella nostra Penisola | Sta accadendo ancora una volta

Un messaggio, anzi migliaia, ed il panico tra i cittadini è servito su un piatto d’argento, in particolar modo per quelli poco informati.

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere. E non ci riferiamo ai messaggi di phishing con i quali i criminali informatici hanno la possibilità di fare abboccare utenti ignari ai loro ami. È importante conoscere questa tipologia di messaggi dato che le conseguenze sono davvero nefaste. In questo caso, parte tutto con un SMS contenente un messaggio di somma urgenza.

Per ripianare la problematica, gli utenti vengono invitati a cliccare sul link ed a seguire le istruzioni all’interno del sito web che si apre. Nella maggior parte dei casi questi devono inserire le loro generalità ed anche le loro credenziali bancarie con numeri di carta ed altri informazioni importanti. Una volta seguito questo passaggio, iniziano i problemi.

Ma questo è totalmente un altro discorso. Si, perché ciò di cui vogliamo parlarvi in questo articolo ha radici diverse. Certo, allo stesso modo fa scattare il panico tra tutti i cittadini che lo ricevono. Ma questo non sono in procinto di perdere soldi. Si, perché potrebbero perdere qualcosa di molto, ma molto più importante rispetto al vile denaro.

Si parla, infatti, della perdita della propria vita. E tutto ciò a causa di eventi catastrofici nelle vicinanze della loro residenza o della loro posizione in un determinato momento. È una sorta di avviso per fare sì che tutti si possano regolare al meglio e scampare al pericolo imminente. Insomma, è un servizio utilissimo, importantissimo, assolutamente da non prendere sotto gamba.

IT-ALERT: nuovi messaggi che fanno impaurire gli utenti.

E saranno i cittadini di ben 12 regioni a dover fare i conti con il suono prolungato di avviso, stridulo, diverso da quelli delle altre notifiche. Insomma, un avviso che mette i brividi una volta sentito. E questa settimana né è davvero piena. Sono tre i casi presi in esame e dai quali mettersi in guardia. Innanzitutto, c’è un avviso per esplosione nucleare. Questo ha riguardato il Piemonte e mette in guardia da un eventuale disastro nucleare dovuto allo scoppio nel paese confinante, la Francia.

Ma non è finita qui. Si, perché bisognerà fare i conti con un disastro che ha come protagonista una diga. In questo caso, gli avvisi riguarderanno ben tre Regioni e la Provincia Autonoma di Bolzano. Il primo avviso è per Regione Campania, segnatamente per i territori siti in provincia di Benevento e Caserta vicini alla diga di Presenzano. Poi, toccherà anche alla Sicilia ed ai comuni vicini alla diga di Ancipa. In Valle d’Aosta è sotto osservazione la diga di Beauregard, mentre a Bolzano, la diga di Monguelfo.

Ed ancora, ci saranno avvisi in otto regioni relativi a disastri industriali. Parliamo di Toscana, Campania, Emilia Romagna, Basilicata, Calabria, Sardegna, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Insomma, ci sarà poco da stare sereni. Questa nuova sperimentazione circoscritta a porzioni di Regioni, serve ad avere contezza della bontà del progetto e del suo corretto funzionamento nel caso in cui dovesse verificarsi sul serio un evento del genere.