Apple Car che brutta storia: pensava di battere Tesla e BYD ma fa peggio di Xiaomi | Il futuro è in discussione

Quale fine ha fatto il progetto della Apple car? Dall’essere un progetto avveniristico e fantascientifico, è divenuto una bolla di sapone, nient’altro che vaporwave. Scopriamo insieme perchè.

Avete mai sentito parlare della auto della Apple? Ecco, forse con ottime ragioni. la Apple va infatti progettando da diverso tempo un’auto da immettere sul mercato, un ‘marchio’ distintivo della propria azione.

I progetti iniziali, come riportato dai siti specializzati nella Apple, erano molto ambiziosi: si desiderava infatti creare un’auto elettrica con guida completamente autonoma. Il progetto sembra però essere stato abbandonato, aver conosciuto breve vita.

Inizialmente infatti i piani ufficiali erano di costruire un’auto con funzionalità di guida autonoma di livello 4 capace di prendere il controllo in situazioni di relativa stabilità; ad esempio sulle autostrade o sui tracciati regolari e rettilinei. Un compito in apparenza facile, nell’avanzatissimo ventunesimo secolo; eppure ancora nessuno vi è riuscito.

D’altronde si profetizza da anni auto con guida autonoma; eppure la rivoluzione non sembra avverarsi, anzi il traguardo sembra più lontano che mai. In quest’ambito Apple per la sua nuova auto si limiterà ad alcuni elementi molto ‘basici’. Ci sarà, molto banalmente, un sistema di guida autonoma di livello 2 col supporto dello sterzo e del freno, ma l’autista rimarrà sempre e comunque in controllo dell’autovettura.

Tutte le caratteristiche della Apple Car, l’auto del futuro passato

Nonostante siamo ben lontani da quella meraviglia fantascientifica promessa dalla Apple, il lancio della nuova auto è stato per altro rimandato; si sarebbe voluto presentarla nel 2026, si è scelto di scommettere sul 2028. Insomma, non solo il progetto è in ritardo, ma è anche stato ridimensionato.

La stessa azienda non sembra nutrire grande fiducia nel progetto, anzi; se il progetto, allo suo stadio attuale, non verrà presentato, la Apple car verrà inserita nella lunga gallery dei progetti falliti della Apple. Troppo strani, troppo stravaganti.

Guardando il progetto sotto una luce positiva vi son stati degli incontri in Europa con rappresentanti dell’automotive, anche se senza grandi progressi. Inoltre la Apple car è al vaglio da parte di Tim Cook e di Kevin Lynch, noto per l’Apple Watch. Certamente il marchio ha ancora un gigantesco fascino e un’auto incontrerebbe l’interesse della clientela Apple, notoriamente disposta a spendere cifre molto elevate, a confronto con la concorrenza. Il settore delle auto elettriche però è molto concorrenziale, affollatissimo; distinguersi è un affare difficile.