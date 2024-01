Paramount+, ecco il catalogo di Febbraio: tutte le serie Tv e film in prima visione che stanno arrivando | Rimarrai a bocca aperta

Di piattaforme che consentono la visione di contenuti on demand ce ne sono tantissime e tutte offrono esperienze assolutamente fantastiche.

Pensiamo, ad esempio, a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+. E, poi, c’è la protagonista del nostro articolo, ovvero Paramount+. Nasce nel 2014, ma il nome attuale fa la sua comparsa soltanto nel 2021. Ed il suo motto richiama quello che è il suo logo: la montagna. Ed in questo caso si avrà una “montagna di intrattenimento“. Ovviamente, anche in questo caso c’è un abbonamento da sottoscrivere.

Il costo da sborsare per usufruire dei servigi della piattaforma è di 7,99 euro al mese. Come tutte le altre piattaforme sorelle, anche questa offre tantissime ore di visione e, inoltre, gli utenti potranno godere di moltissimi contenuti originali Paramount+. Insomma, possiamo dire che non abbia nulla da invidiare a tutte le altre di cui abbiamo fatto menzione in apertura del nostro articolo.

Detto ciò, c’è da dire che ci stiamo avvicinando a quello che è un mese fantastico per questa piattaforma. Si, perché sono stati annunciati dei titoli davvero stratosferici, di cui ben due sono da non perdere assolutamente. Si tratta delle seconde stagioni di due serie che hanno riscosso un successo davvero enorme sin dal primo giorno del loro lancio. Noi vi abbiamo preparato, al solito, una mini guida ai nuovi arrivi.

Paramount+: a febbraio preparatevi a sbalordirvi!

Ed eccoci qui a parlare dei titoli in arrivo. Ne abbiamo selezionati alcuni che non bisogna assolutamente lasciare indietro. Il primo di questi è Comandante. Un film italiano con un cast eccezionale, capitanato da Pierfrancesco Favino. Il periodo di riferimento è la Seconda Guerra Mondiale. Favino è il protagonista, il Comandante di un sommergibile italiano, che si ritrova ad affondare, dopo un feroce scontro in mare, un mercantile belga con armi inglesi.

Ma è la decisione successiva a stravolgere tutte le carte in tavola. Infatti il Comandante decide di salvare tutti i naufraghi, in virtù di quello che è diventato il suo motto: “Perché noi siamo italiani!“. Arriverà in piattaforma il prossimo 13 febbraio. Il primo febbraio, invece, arriverà una nuova serie divisa in ben dieci episodi. Parliamo di A bloody lucky Day, la storia di un tassista che incontra un passeggero che stravolgerà completamente la sua vita

Lo stesso giorno, poi, arriverà in piattaforma un titolo originale: L’apprendista della tigre. Un giovane si scopre essere discendente di una stirpe di protettori magici, i Guardiani. Passiamo, ora, a quelle che sono le seconde stagioni dei due serie che erano tanto, ma tanto attese. La prima è sicuramente Halo. Gli Spartan d’élite si ritrovano a dover fronteggiare una nuova minaccia, denominata Covenant.

Arriverà il prossimo 8 febbraio. L’altra serie di cui vogliamo parlarvi, invece, arriverà in piattaforma il 22 del prossimo mese. Parliamo di The Family Stallone. In questa stagione la famiglia, per svariati motivi, dallo studio all’amore, si divide, per poi ritrovarsi tutti insieme per un viaggio in Italia, alla scoperta delle proprie origini e per rendere perfetto l’amore che lega tutti i componenti della famiglia.