Alexa arriva l’upgrade per pochi: se sei uno di questi “eletti” riceverai un assistente d’intelligenza superiore | Ecco come fare

Presto Alexa cambierà volto, il noto assistente verrà sottoposto da Amazon ad alcune modifiche radicali; e non è detto che piaceranno alla clientela.

Che cos’è Alexa? Si tratta di uno smart speaker, cioè di un device altoparlante capace di interagire con il cliente e di rispondere a delle domande che possono essere tanto più complesse, quanto più è avanzato il dispositivo. Un esempio di questo genere di tecnologia viene rappresentato da Siri per gli iPhone. Per i dispositivi di casa troviamo Echo per Amazon, Google Home coadiuvato da Google Assistant e tantissimi altri, prodotti sull’onda del successo di questi dispositivi.

Alexa nello specifico è un assistente vocale basato su Cloud con intelligenza artificiale, di diretta proprietà di Amazon. Viene solitamente connesso ai dispositivi Smart per semplificare operazioni domestiche banali e complicate.

Il funzionamento prevede che, dopo aver posto una domanda, Alexa si rivolga al Cloud di Amazon e dunque alla connessione Internet, per fornire una risposta. Di solito si associa Amazon Alexa alla voce dell’altoparlante, maschile o femminile secondo le proprie personali preferenze.

Sembra che, nel prossimo futuro di Amazon, vi sia una decisa monetizzazione del programma di intelligenza artificiale. Alexa infatti, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe passare al servizio Alexa Plus. Quando vi sarà il debutto? Il 30 giugno, ma è solo gossip.

Diamo il benvenuto ad Alexa Plus, la nuova frontiera

Secondo alcuni gossip di Business Insider la nuova versione dovrebbe essere più fluida, più intelligente , ‘più tutto’ insomma. Ma soprattutto sarà a pagamento, fermo retando che la versione odierna rimarrà gratuita. Peccato che, allo stadio attuale, non funzioni: le risposte sono più elaborate e ricche, ma spesso sono sbagliate. In particolare Alexa Plus non riesce a compiere operazioni che prevedono più passaggi tra più servizi.

In effetti, nello scenario attuale, è difficile comprendere perchè qualcuno dovrebbe pagare per un servizio simile. Non vi è un reale miglioramento, anzi; si ottiene solo un’Alexa più chiacchierona e mendace. La fluidità del linguaggio non sembra aver migliorato l’esattezza delle risposte, in conclusione. Forse Amazon sceglierà di rinviare questa versione Plus, stando ai primi, timidi, feedback.

Il problema si aggrava se si considera come, grazie alla rivoluzione delle intelligenze artificiali, di dispositivi come Alexa ve ne siamo ormai tantissimi; e non è difficile trovarne di migliori, specie nella versione gratuita. Il settore è da tempo in continua trasformazione.