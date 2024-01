Meta si piega alla UE: ora gli utenti europei potranno fare cose che in nessun altro paese sono possibili | Anche la privacy fa un gran salto avanti

Come ben sapete, il prossimo 7 marzo, verranno attuate le nuove direttive imposte dall’Unione Europea, entrate in vigore a novembre del 2022.

Parliamo del DMA (Digital Markets Act), ovvero di quella serie di norme che vanno a regolamentare tutte le attività delle grandi piattaforme, all’interno delle quali si può entrare tramite accesso controllato. Ma non solo. Sappiamo tutti cosa è successo ad Apple nei mesi scorsi. Pensiamo, innanzitutto, al fatto che ha dovuto allinearsi con i connettori USB-C, abbandonando i vecchi Lightning.

E, poi, ora dovrà allinearsi nuovamente alla normativa con il suo App Store. Ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi. Ma non è l’unica azienda che ha dovuto stravolgere un po’ tutti i suoi piani. Anche il colosso tech di Mountain View, Google, ha dovuto prendere seri e drastici provvedimenti. In questo caso, è stata l’azienda stessa ad annunciare quelli che saranno i suoi cambiamenti.

Pensiamo, ad esempio, ai consensi per fare sì che i contenuti, tra i suoi servizi collegati, e gli annunci pubblicitari siano mirati. Ora, arriverà un nuovo banner per mostrare il consenso degli utenti. Inoltre, si avrà la possibilità, in maniera più intuitiva, di scegliere il browser preferito e che diverrà preferito. Purtroppo, però, bisognerà dire addio a Google Voli. E di cambiamento ce ne saranno ancora altri

La lista di questi è davvero lunghissima. Ma, come ben sapete, non esistono soltanto Apple e Google. Tra le grandi aziende che sono state avvolte dal DMA c’è anche Metà, l’azienda di proprietà di Mark Zuckerberg, con tutte le applicazioni, le piattaforme, ed i servizi ad essa connessi. E le novità, anche in questo caso, sono davvero tantissime.

Meta e diktat europei: anche la privacy degli utenti ne beneficerà grazie al DMA!

Manca davvero pochissimo al mese di marzo ed al suo settimo giorno. E, al pari di Google, anche Metà ha pubblicato in maniera ufficiale sul suo blog, quelle che saranno le novità per tutti i suoi utenti europei che utilizzano in maniera sistematica le piattaforme sociale Facebook ed Instagram. Questi utenti, riceveranno maggiori informazioni riguardo le scelte che hanno già compiuto o che vorranno compiere.

In particolar modo, sotto i riflettori sono finiti i collegamenti tra i vari servizi e le varie piattaforme. Gli utenti potranno continuare a condividere le proprie informazioni all’interno delle due piattaforme, ma potranno anche decidere di non farlo, in modo che ciò che viene modificato su Facebook, ad esempio, non venga modificato anche su Instagram. Stessa possibilità anche per Messenger. In questo caso, in realtà, gli utenti potranno avvalersi dell’applicazione anche senza possedere un account Facebook.

Lo stesso varrà per MarketPlace e Facebook Games. Anche se, purtroppo, la loro esperienza di utilizzo sarà ridotta. Per gli utenti MarketPlace che non collegheranno l’account a Facebook, ci sarà un’unica soluzione per comunicare con gli altri utenti: la mail. Mentre gli utenti di Games che non condivideranno le informazioni Facebook avranno a disposizione solo la possibilità di utilizzare giochi con si golo giocatore.