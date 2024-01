Risparmio Casa: nuovo volantino straccia la concorrenza con il suo asciugacapelli stile Dyson | Costa un decimo e funziona alla grande

Risparmio Casa è una catena di negozi che fa della qualità dei prodotti e della convenienza dei prezzi il loro punto di partenza.

Lo dice il nome stesso. CI sono diverse tipologie di prodotti ed i suoi negozi sono sparsi in giro per tutto il nostro Paese. Pensiamo, ad esempio, ai prodotti per la pulizia e la cura della casa, ma anche a tantissimi prodotti per l’igiene personale. Ma non si possono non menzionare altri prodotti come biancheria, tessili.

Ma anche articoli per la casa e giocattoli. Insomma, ce n’é per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le tasche. In più, dovete sapere che questa azienda vanta anche dei marchi propri. In pratica, troverete prodotti aziendali all’interno dei loro negozi e non solo prodotti di marchi conosciuti e che trovereste dovunque. Pensate che questa catena di negozi è partita da lontano.

In pratica, è partita da una cartoleria. Sì, ed il primo negozio in assoluto è arrivato nel lontano 1987. Poi, negli anni novanta del secolo scorso, complice anche il fatto che la Grande distribuzione si sia espansa in maniera assurda, anche questa azienda lo ha fatto. Ed ora ha un obiettivo davvero assurdo, sorprendente in questo periodo di crisi economica.

Sì, avete capito benissimo. Vuole festeggiare i suoi 40 anni di attività, aprendo il suo duecentesimo negozio in Italia. Sarebbe un traguardo davvero importantissimo. Come tutte le altre catene di negozio, anch’essa offre numerosissime offerte e, nel nuovo volantino, valido sia in negozio che online, ha qualcosa che vi sorprenderà.

Ecco il Phon professionale pieghevole della Necchi: lo stile è quello di Dyson, ma il prezzo è davvero basso!

E’ piccolo, anzi, piccolissimo, e compatto, ma ha una potenza da fare invidia ai suoi colleghi più grandi o quelli più conosciuti. Date le sue dimensioni ridotte, va da sé che risulta essere un’ottima alternativa, non solo in casa, ma anche per tutti coloro che affrontano viaggi in maniera costante e per tutti gli utenti che sono abituati a pratica sport ed andare in palestra.

Ovviamente, non manca alcuna impostazione. In particolar modo, si può decidere di scegliere tra deue velocità e due intensità, temperature di asciugatura dei capelli. In pochissimi minuti, i capelli risulteranno asciutti ed i risultati saranno ampiamente garantiti. E’ adatto, inoltre, a qualsiasi tipologia di capelli.

Dette le sue caratteristiche e funzionalità, non ci resta che svelarvi quale sia il suo costo. Beh, dimenticatevi le centinaia di euro da sborsare per ottenere i servigi di un dispositivo simile. Il suo costo è di soli 29,90 euro. In pratica, è la decima parte del costo di un Dyson. L’unico problema è che bisogna sbrigarsi poiché l’offerta scade il prossimo 21 gennaio.