Rivoluzione nei conti correnti: arriva di colpo una nuova proposta che offre il 5% annuo | Concorrenza allo sbaraglio, stanno migrando tutti i clienti

In un momento storico come quello che si sta vivendo nell’ultimo periodo, anche la scelta del conto corrente adatto può fare la differenza.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Come ben sapete, ci stiamo ritrovando in un contesto macroeconomico davvero catastrofico. E tutto è iniziato a causa della pandemia di Covid 19 che ha, praticamente, stoppato tutto. Quando, poi, si pensava che ci si stava riprendendo, ecco arrivare un’altra batosta. Parliamo del conflitto tra Russia ed Ucraina, al quale fa eco quello in Medio Oriente.

Inoltre, ci sono da registrare numerosissimi disordini in buona parte del mondo. Tutto ciò ha fatto sì che, oltre numerose vittime innocenti, si avessero anche aumenti di tutti i beni e servizi. Ed anche i cittadini italiani hanno pagato, e lo stanno facendo ancora, sulla propria pelle ciò che sta accadendo. Pensiamo ai numerosissimi aumenti avuti dai beni di prima necessità, dai carburanti ed anche e soprattutto dalle bollette della fornitura elettrica e del gas.

E, poi, c’è l’inflazione. Questa ha raggiunto percentuali altissime e concorre, insieme agli aumenti dei prezzi ed ai consequenziali continui prelievi di denaro contante dai risparmi sui conti correnti, a depauperare le finanze di tutte le famiglie. Come se non bastasse, poi, i tassi di interesse praticati dalle Banche sui conti correnti sono ai minimi storici. E ciò, nonostante i continui minuti della BCE per fare sì che questi vengano innalzati.

Ecco perché, in apertura, abbiamo sostenuto che in questo contesto in cui si vive oggigiorno, bisogna stare attenti a quelli che sono i conti correnti che si scelgono. Una scelta errata può comportare alcuni problemi. Ma dovete sapere che uno spiraglio di luce esiste. Si, c’è un conto corrente che farà sicuramente al caso di molti. Un tasso di interesse alto per andare incontro alle esigenze dei cittadini e mettere a tacere la concorrenza.

SelfyConto: una ghiotta opportunità da cogliere al volo.

Si tratta di un conto corrente online dalle caratteristiche davvero interessanti. Certo, ce ne sono tantissimi in giro e, sicuramente, vi starete chiedendo perché scegliere proprio questo e non altri. E la risposta è davvero molto, ma molto semplice. Innanzitutto , c’è da dire che questo conto è attivabile ed utilizzabile molto facilmente. Basta entrare sul sito della Banca Mediolanum ed attivarli tramite Spid, l’identità digitale.

Ma.la cosa più interessante è che potrete dire addio a quelli che sono i costi di gestione ed i costi relativi ai prelievi. Pensate che la carta di debito è gratuita, così come tutti i premi nell’area Euro. Ed anche il Canone è gratuito, ma soltanto per il primo anno,mentre per gli utenti Under 30 che sottoscriveranno questo conto online, il canone resterà gratuito fino al loro trentesimo compleanno.

In più c’è ciò che tutti stavano aspettando. Si, perché verrà praticati un tasso di interesse annuo lordo del ben 5%. Si tratta di una percentuale considerevole. In questi caso, però, bisognerà tenere conto che si tratta di un tasso di interesse praticati sulle somme di denaro versate e vincolate per almeno sei mesi e se si decide di accreditare il proprio stipendio.