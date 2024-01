KENA spazza via ILIAD: la nuova offerta è fatta per chi vuole davvero risparmiare | Nessuno potrà resistergli

Kena nasce nel 2017, precisamente, alla fine del mese di marzo di quell’anno e, in soli quattro anni, nel 2021, vantava ben 2 milioni di utenti.

All’inizio di questa avventura era un servizio erogato dall’azienda Noverca. Poi quest’ultima, è stata acquisita da Tim e, quindi, anche Kena è gestita da quest’ultima, ormai. Si tratta di uno dei tantissimi operatori virtuali che operano su tutto il territorio nazionale del nostro paese. E, come tutti, presenta al grande pubblico delle offerte che sono davvero pazzesche. E, molto spesso, non si può proprio dire di no.

Certo, nom esiste, come abbiamo già avuto modo di accennare, soltanto Kena, ma questa è tra i provider che, maggiormente, riescono a lanciare sul mercato delle offerte a prezzi stracciati pur contenendo dei bundle davvero esagerati. In alcuni casi, poi, nessuno può competere con questi. Ed ora, questo provider di servizi telefonici è pronto nuovamente a stupire tutti gli utenti.

Diciamo che, più che altro, va a stuzzicare quella che è la fantasia di alcuni utenti che possono essere indotti ad effettuare un cambio di operatore con portabilità del proprio numero di telefono. Attenzione, però, per he questa offerta non è valida per gli utenti che sono clienti di operatori telefonici proprietari di rete come Ti , Wind Tre o Vodafone. È pensata per altri.

Si, ne potranno fruire i clienti di operatori come Poste Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, Coop Voce, Fastweb, solo per citarne alcuni. Ma per Kena, la vera concorrenza da battere è quella di Iliad. Si, avete capito benissimo. Anche gli utenti che hanno sottoscritto un contratto con l’azienda francese, potranno decidere di passare a Kena. E pagheranno anche molto, ma molto meno.

Un’offerta pazzesca che manda letteralmente in orbita tutti.

Si, vi farà andare letteralmente fuori di testa. È una promozione assurda, da capogiro. Innanzitutto, vi diciamo che potrete acquistarla direttamente sul sito web, ma anche chiamando l’operatore. E, sia la sim che la sua consegna, sono totalmente gratuite. Non bisognerà sborsare alcun centesimo per questo. In più, anche il primo mese è totalmente gratuito. O meglio, Kena regala a tutti il primo rinnovo!

Passiamo, ora, al bundle che è di tutto rispetto. Pensate che ci sono chiamate illimitate e ben 200 SMS. In più, ci sono ben 100 GB di traffico dati da consumare nel mese solare di riferimento. Ma non finisce qui. Si, perché nel caso in cui doveste scegliere ed attivare l’opzione “Ricarica Automatica”, avrete a disposizione 50 GB in più di traffico dati.

Ed il costo? Beh, si tratta davvero di una bazzecola. Parliamo di 5,99 euro al mese. Insomma, è un’offerta veramente da capogiro che va a stravolgere completamente il mercato e sbaraglia la concorrenza di tutti gli altri provider, Iliad compresa. Possiamo dire che, senza ombra di dubbio, è proprio il caso di sbrigarsi ed approfittarne senza pensarci su due volte.