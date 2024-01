Unieuro scatenato: il Fuoritutto continua con sconti extra del 15% su centinai di prodotti | Prezzi accessibili e comode rate a tasso 0

Unieuro, ormai, ci ha abituati a degli eventi promozionali davvero da paura, ma ma avremmo immaginato che il vero fuoritutto continuasse.

Ed invece, c’è ancora tempo per quanto sono arrivati in ritardo rispetto alle offerte passate. Si potrà beneficiare di sconti che vanno dal 10% al 50%. E sono centinaia i prodotti coinvolti. In più, come al solito, Unieuro da la possibilità a tutti di pagare in piccole e comode rate i propri acquisti. E non finisce qui! Si, perché c’è una promozione all’interno della promozione. Parliamo di Anno nuovo clima nuovo.

Ci sono tantissimi condizionatori super tecnologici in offerta a prezzi davvero stracciati e, per ogni acquisto, verrà regalato un robot aspirapolvere Hoover con ben cinque anni di garanzia inclusa. Pensate che questo aggeggino costa ben 598 euro! Tra i condizionatori in offerta, spicca, sicuramente, il Condizionatore Monosplit Daikin D25A da 9000 Btu a 999 euro con il 37% di sconto.

Sconto ancora maggiore, parliamo del 49%, interessa il Condizionatore Monosplit Luzon 12 da 12000 Btu a 599,90 euro. Ma ce ne sono ancora tantissimi, tutti da scoprire. Così come lo sono i dispositivi che si trovano nella prima pagina del volantino. Innanzitutto, c’è lo Smart TV Qled 4k Ultra HD 50 E7KW da 50” a 369 euro. Inoltre, c’è l’Asus Vivobook da 15” con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna SSD in offerta a 399 euro.

Infine, parlando sempre di prima pagina del volantino, troviamo altri due articoli in promozione. Il primo è uno smartphone ed è pieghevole. Parliamo del Samsung Galaxy Z Flip 4 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna a 599 GB. Ed ancora, c’è la Lavatrice Haier a vapore HW120B14979S, in classe energetica A da 12 Kg a 599 euro. Ma addentriamoci all’interno delle pagine di questo volantino.

Centinaia di prodotti in offerta per tutte le tasche e con finanziamenti a tasso 0.

Partiamo subito con i televisori. Tra questi spicca la Smart Tv Samsung Qled 4K Ultra HD QE65Q69CA da 65” proposta in vendita a 999 euro. È un’occasione imperdibile. E tra gli smartphone c’è la novità delle novità. Parliamo del nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra da 512 GB a 1499 euro con uno sconto del 7%. Passiamo, ora, agli smartwatch. C’è il Google Pixel Watch 2 a 329,90 euro.

Per i fan sfegatati di Apple, poi, troviamo gli iPhone 15 da 128GB a 869 euro e gli Apple.MacBook Air da 13” con 8GB di Ram e 256GB di memoria interna a 1149 euro. Facciamo una capatina veloce tra laptop e Chromebook e tra questi ultimi troviamo l’Asus Chromebook da 14” con 8 GB di RAM e 256GB di memoria interna a 399,9 euro.

Tra gli elettrodomestici spicca, innanzitutto, l’Impastatrice Chef Titanium Kenwood con capacità da 5lt e schermo LCD con timer a 399,90 euro. Infine, vi segnaliamo il frigorifero multidoor Slim Samsung RF46A200EM9 Total nofrost. La capacità del frigorifero è di 329 litri, mentre quella del freezer è di 129 litri. È in classe energetica E ed i suoi consumi medi annuo si aggirano intorno ai 300 kWh. Il suo costo è di 999 euro. Siamo giunti al termine della nostra mini guida solita. C’è da sbrigarsi perché questa nuova promozione scade il prossimo 31 gennaio!