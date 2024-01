Tutti con gli occhi al cielo: passa la cometa Betelgeuse e sarà visibile anche di giorno | Chi la vedrà capirà quant’è vicina l’estinzione

Betelgeuse è una stella supergigante rossa che fa parte della costellazione di Orione, come Rigel e Bellatrix, ed anche molto, ma molto luminosa.

Dopo Rigel è quella più luminosa della costellazione. La sua evoluzione è già in fase molto avanzata e ciò ha portato gli scienziati a concordare sul fatto che si avvia verso la sua estinzione. E quando ciò avverrà sarà visibile da tutti, ad occhio nudo, ed anche durante le ore più luminose del giorno. Si, avete capito benissimo. Brillerà nel cielo con la stessa intensità del nostro satellite.

In realtà, si parla di una intensità non proprio pari a quella della luna piena. Paragonata a questa, sarà nove volte meno brillante. Ma la sua luminosità sarà pari a quella della mezza luna. E ciò, nonostante sia distante molti, ma molti più anni luce da noi rispetto al nostro satellite. La luna, infatti, è distante da noi solo 1,3 secondi luce, mentre Betelgeuse è lontana 643 anni luce dal nostro Pianeta.

Ciò sarà possibile perché questa supergigante rossa ha dimensioni enormi. Pensate che il nostro Sole è ben settecento volte più piccolo. Questi dati sono per farvi comprendere meglio le dimensioni dell’evento. Si, perché quando questa stella sparirà, lo farà con un’esplosione che sarà visibile nei cieli per oltre tre mesi, sia di giorno che di notte, come abbiamo avuto modo già di accennare.

Sarà uno spettacolo celeste ineguagliabile, mai visto prima, secondo gli scienziati. In pratica, possiamo dire che sarà un vero e proprio dono della natura. Chi potrà vedere tutto ciò, potrà considerarsi super fortunato. Non capita spesso, nella vita, di assistere ad un evento del genere, perché non si tratta di qualcosa di raro, ma di completamente unico. Detto ciò, non è che non ci saranno conseguenze.

Betelgeuse, la sua estinzione è vicina: spettacolo unico da ammirare.

Abbiamo già avuto modo di accennare quanto sarà spettacolare la visione della sua esplosione che porterà alla sua definitiva scomparsa. Abbiamo detto anche della sua super luminosità. E questo, di sicuro, risulterà essere un problema da non sottovalutare assolutamente. Si, avete capito benissimo. Oltre che per gli astronomi che avranno difficoltà nelle osservazioni, li sarà anche per altri.

No, non parliamo degli esseri umani. Una esplosione del genere risulta essere pericolosa per noi solo se dovesse avvenire ad una distanza molto ravvicinata. Saranno gli animali ad avere la peggio, in particolar modo quelli selvatici che, come ben sapete, si orientano grazie alla Luna. Ed avere due punti di riferimento in cielo sarà esperienza davvero spiacevoli per tutta la fauna.

Ma quando avverrà questa esplosione che regalerà a tutti uno spettacolo pazzesco? 4Beh, la risposta è molto, ma molto semplice. Gli scienziati hanno calcolato i tempi che impiegherà Betelgeuse a bruciare l’elio ed il carbonio presenti e li hanno rapportati alla sua distanza dal nostro Pianeta. Stando ai risultati di questi studi, c’è ancora un po’ di tempo da attendere. Parliamo di circa un milione e duecentomila anni.