Wi-Fi negli elettrodomestici: questo è un vero fagocita-dati, e nessuno mai lo avrebbe sospettato | Ci spia in modo subdolo

Giorno dopo giorno ci si accorge dell’importanza di avere degli elettrodomestici performanti in casa che possano dare una mano nel quotidiano.

Diciamoci la verità. In un contesto storico come quello che si sta vivendo, con la vita che è arrivata a ritmi davvero frenetici, c’è necessità di un aiuto nello svolgimento di tutte le faccende domestiche. Ed ecco che arrivano in soccorso tutti gli elettrodomestici, dalla lavatrice alla lavastoviglie, passando per la asciugatrice e le aspirapolvere, soprattutto i mini robot che fanno tutti da soli.

Grazie alle lavatrici ed alle lavastoviglie, oltre faticare di meno per il lavaggio del bucato e delle stoviglie, si ha la possibilità di consumare meno acqua rispetto ai lavaggi a mano e di perdere molto meno tempo. Fanno tutto loro. Al termine dei programmi di lavaggio, poi, bisognerà soltanto riporre le stoviglie al loro posto e stendere il bucato. In quest’ultimo caso, poi, si può anche omettere stenderlo all’aperto.

Si, perché c’è l’asciugatrice che fa questo lavoro per gli utenti. Insomma, sono davvero una manna dal cielo. E, poi, ora ci sono anche i dispositivi smart, controllabili da remoto, tramite le varie applicazioni in circolazione. Certo, ma non è sempre tutto rose e fiori. Anzi, c’è da dire che alcuni problemi ci sono e sono anche ben gravi. Il primo tra tutti è sicuramente quello.legato ai loro consumi energetici.

Sono disponibili altamente energivori e, con i costi della componente energetica di questi tempi, ci si ritrova a pagare un botto all’interno delle bollette delle forniture. Ma ci sono delle problematiche che riguardano anche i dispositivi smart, quelli intelligenti, di ultima generazione. Pensate che possono arrivare finanche a consumare un botto di dati per poter spiare gli utenti che ne sono in possesso.

C’è un elettrodomestico che succhi dati, spia gli utenti e li invia all’azienda!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Purtroppo, una cosa del genere non è una novita. È già capitato altre volte con elettrodomestici smart dello stesso produttore. Questa volta, l’elettrodomestico protagonista dell’ultima vicenda in ordine di tempo, è una lavatrice smart della LG. Cosa è successo? In pratica, il suo possessore ha notato un consumo di dati davvero sorprendente. anzi potremmo dire, smisurato per le sue mansioni.

Come capita spesso in questi casi, l’utente ha subito pubblicato sui social la sua esperienza negativa. In un giorno il suo dispositivo aveva consumato ben 3,66 GB in upload e 100 mega in download. Per quanto riguarda il download, si può dire che sia anche normale, dati che si scaricano aggiornamenti e nuove funzionalità. Ma l’upload no. Anche perché altri elettrodomestici LG, in passato, sono stati scoperti a spiare i dati degli utenti.

Molti sui social hanno partecipato alla discussione, adducendo motivazioni che risultavano anche molto curiose. Per evitare, però, che potesse continuare a succhiare dati dal bundle previsto dal suo provider di servizi internet, l’utente ha disconnesso la lavatrice dalla rete. Ma, poi, si è reso conto che il problema principale era del suo router che aveva addossato tutti i consumi giornalieri alla lavatrice!