WhatsApp torna l’incubo del click: ne basta solo uno sbagliato e perdi migliaia di euro in un attimo | Minaccia più reale che mai

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica maggiormente utilizzata dagli utenti di tutto il mondo, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Sono oltre due miliardi coloro che la frequentano abitualmente. Ed il motivo principale è che si tratta di qualcosa che è sempre in movimento, sempre in costante aggiornamento. Offre agli utenti numerosissime nuove funzionalità per migliorare quella che è la loro esperienza di utilizzo ed anche, ovviamente, per implementare maggiori feature riguardanti privacy e sicurezza di utenti e loro dati.

Insomma, possiamo dire che gli sviluppatori di questa piattaforma siano sempre al lavoro, giorno e notte, tutti i giorni per fare sì che si possa offrire il meglio a tutti gli utenti. Purtroppo, però, nonostante sforzi immani, molto spesso capita che arrivino dei problemi come quello di cui vogliamo parlarvi. Ed alcuni di questi sono anche molto, ma molto pericolosi.

Quello che sta accadendo proprio in queste ultimissime ore, ha davvero dell’incredibile. Di vittime ce ne sono state davvero tantissime già e queste ultime hanno perso una vera e propria fortuna. Si sono ritrovate con il proprio conto corrente completamente svuotato. E tutto questo per un solo messaggio ricevuto. Si, avete capito benissimo. È qualcosa di raccapricciante.

E ciò ha fatto sì che fosse lanciato un allarme rosso, un’allerta di livello altissimo per mettere in guardia tutti quegli utenti che ancora non ne sono rimasti vittime. Abbiamo già avuto modo di accennare che si tratta di un messaggio, uno soltanto che sembra innocuo ed invece è capace di scatenare un vero e proprio inferno. Mette in moto un meccanismo assurdo che finisce con l’addio degli utenti al proprio denaro.

E basta un colo clic perché il proprio conto si svuoti!

Sono molti i casi di questi genere che sono stati segnalati negli ultimi giorni ed altrettanti sono gli utenti disperati dopo essere caduto in questa trappola subdola, messa a punto da criminali senza scrupoli. Ed il messaggio che arriva non fa presumere affatto che possa trattarsi di una truffa. Invece, poi, iniziano i problemi. Ed in un momento di crisi come questo, un messaggio che riguarda una posizione di lavoro offerta è una vera e propria manna dal cielo.

L’utente, spinto dal messaggio rassicurante, continua a leggere fino in fondo. E proprio lì, al termine del testo c’è un link da cliccare per poter procedere alla assunzione. Ed ecco che si apre un sito web dove immettere tutti i propri dati. Si, proprio tutti. Non solo quelli anagrafici, ma anche quelli relativi al proprio conto corrente: numero di carta, codici, IBAN.

Ed ecco la truffa. Si, perché, una volta inseriti tutti questi dati, non ci si ritroverà dinanzi ad un’assunzione per quella posizione di lavoro, bensì, ci si ritroverà dinanzi ad una truffa ed al conto completamente svuotato. Gli esperti consigliano di fare molta attenzione e di verificare bene gli interlocutori. In ogni caso, però, è sempre bene non inserire numeri di carta e credenziali bancarie.