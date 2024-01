Lavoro, anche senza laurea guadagna subito €3.000 | Non è un miraggio lontano ma una scelta ben precisa

E’ possibile lavorare senza la laurea? Certo che sì, sebbene con modalità diverse da quanto si possa pensare. Le opportunità, specie considerando il calo demografico, abbondano, ma non vi è una strada ‘facile’.

Qual è il sottinteso dei discorsi per i quali non serve la laurea? Solitamente che non serve studiare, basta l’abilità fisica. Ed è, in un certo qual senso, corretto: c’è una forte richiesta per camerieri, baristi, operai non specializzati, addetti alla logistica più basica (es. corrieri per i tanti servizi di cibo a domicilio, ecc ecc). Il settore poi delle pulizie, tanto a livello di enti e aziende, quanto di richieste di singoli privati, è quanto mai fiorente: vi sono richieste su richieste e trovare lavoratori seri è tradizionalmente difficile. Anche il settore della vigilanza è altrettanto richiesto; avere guardie notturne, addetti al controllo accessi, elementi di sorveglianza per centri commerciali, supermercati e rivendite è una costante delle offerte di lavoro.

Ma come mai allora non ci si limita a questi lavori? Si tratta di impieghi spossanti che portano ad esaurire il proprio tempo, dedicando la propria intera esistenza alla schiavitù del datore di lavoro. E sono, come se non bastasse, pagati male, a volte addirittura al ribasso.

Qual è il segreto dunque di un lavoro ben pagato senza la laurea? Si tratta comunque di studiare, di dedicare tempo e impegno alla propria formazione specialistica. Non si deve necessariamente passare attraverso l’Università o per le tortuose strade accademiche; basta seguire appositi corsi specialisti che effettivamente ‘formino’ e non si limitino a erogare un diploma solo di immagine. Però allo studiare e studiare tanto non si sfugge.

Quali sono dunque questi lavori ben pagati? Si parte con l’e-commerce project manager che ha il compito di definire le strategie di vendita di un’impresa, creare business plan e monitorare la concorrenza. Guadagna dai 2mila ai 6mila euro al mese.

Lavorare senza laurea è possibile, vediamo quali offerte circolano

Non è neanche malaccio il Real Time Bidding Manager, colui che compra e vede spazi pubblicitari sui siti della Rete. E’ un lavoro che dipende molto dalle personali commissioni, ma può fruttare fino a 3mila euro al mese.

Vi è poi la figura – richiestissima – dello sviluppatore web: cercato dalle imprese di ogni genere lavora alla gestione e manutenzione delle pagine dei siti web. Figura trasversale al privato e al pubblico, alle piccole e grandi imprese. Normalmente guadagna dai 2mila ai 6mila euro al mese.

Infine c’è l’esperto di cybersicurezza che si preoccupa di garantire che il sito sia ‘a prova’ di hacker o di qualsivoglia minaccia affiori da Internet. Figura nuovamente trasversale, ubiqua, richiestissima dalle piccole, medie e grandi imprese.