DJI entra nel mondo dello spionaggio: questo nuovo gadget riesce ad ascoltarvi fino a 250 metri di distanza | Attenzione alle intercettazioni

DJS propone un nuovo gadget per la registrazione audio con caratteristiche tecniche molto interessanti, certo inusuali. Scopriamole insieme.

Molti dei gadget dei film di James Bond appaiono oggigiorno comicamente sorpassati. Il moderno smartphone ha molte, se non tutte, delle vecchie funzioni dei gadget avveniristici dello 007 più famoso al mondo. mandare messaggi, chiamare e ricevere telefonate, utilizzare funzioni di scanner, navigare nella Rete… Non vi sono i laser, né le penne che esplodono, ma tutte (e più) delle moderne funzioni presenti nei film degli anni Sessanta e Settanta sono presenti. Lo smartphone oggigiorno è capace di compiere cose che James Bond neppure sognava, si tratta di un concentrato di tecnologia considerato ovvio, scontato. Anche laddove non lo è affatto. In questo contesto appare impressionante quale progresso stiano conoscendo i gadget per la registrazione del suono; come con le videocamere e i microfoni, appaiono sempre più piccoli, maneggevoli e utili. Una piccola (grande) rivoluzione.

DJS, in questo contesto, ha proposto un nuovo – rivoluzionario, almeno secondo l’azienda – prodotto, destinato a cambiare il settore dei registratori audio. Il teaser infatti afferma che si proporrà un nuovo modello di ‘Audio Professionali Tascabili‘. Il teaser presenta un sipario e l’ombra, appena accennata, di un microfono.

Niente droni, stavolta; ambito per il quale DJS è (giustamente) famosa. Ricostruendo le poche informazioni a disposizione si deduce che si tratti di un registratore audio di alto livello. Dopo il teaser, il prodotto è stato ufficialmente presentato ieri come un prodotto deluxe, di alto livello.

Sotto il profilo dell’hardware il prodotto presenta un touchscreen OLED da 1,1 pollici, una rotella di precisione e un design a clip per fissarlo sugli indumenti. Sono inoltre allegate le custodie, la ricarica e qualche utile accessorio.

L’audio portatile di DJS, alcune caratteristiche tecniche

Guardando invece al software, il prodotto permette di registrare in più direzioni, di cancellare il rumore, specie nelle strade con le auto o negli uffici affollati, e di rimediare (in parte) all’azione del vento. Vi è addirittura un piccolo paravento per ridurre ulteriormente le folate del vento, ad esempio in montagna o nelle zone ad elevata ventosità.

Una novità è anche la Safety Track, anche detta Traccia di sicurezza, la quale consente di difendersi dagli sbalzi di rumore, da improvvisi aumenti del volume. Si pensa ad esempio ai teatri, ai concerti, ai rave più indiavolati.

Gli 8 GB di memoria interna dovrebbero garantire almeno 14 ore di registrazione audio non compressa a 48 kHZ e 24 Bit. Si può pertanto registrare, per lunghi periodi, senza preoccupazioni di sorta sullo spazio o la durata della batteria.