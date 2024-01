Apple Store, addio a come lo conosciamo: nascerà una versione alternativa solo per noi Europei | Ecco come sarà

La notizia è di quella che sbalordisce un po’ tutti e lascia con degli interrogativi gli utenti che ne sono venuto a conoscenza in queste ore.

Si, perché dopo tutti i numerosissimi problemi riscontrati e segnalati dagli utenti alla società di Cupertino e, nonostante questi non siano ancora stati sanati del tutto, ecco che arriva una nuova notizia che riguarda Apple ed un addio imminente. Non si tratta, però, del saluto definitivo ad un progetto di device di nuova generazione la cui presentazione slitta al prossimo anno.

Di questo ne abbiamo già parlato ampiamente. Ci riferiamo agli AirTag di seconda generazione che Apple ha deciso di immettere sui mercati nel 2025 anziché durante la prossima primavera, per implementare nuove funzionalità e migliorare quelle già esistenti. Ovviamente, questa è una scelta anche di mercato, dato che l’azienda fondata da Steve Jobs punta a vendere i dispositivi esistenti prima di immettere di nuovi.

Anche perché, nei depositi, ce ne sono finanche troppi. Quello a cui facciamo riferimento è un altro aspetto fondamentale dell’azienda. Si tratta dell’App Store ufficiale e delle regole stringenti di Apple che lo riguardano. Come ben sapete, in Europa sta per diventare effettivo il DMA, il Digital Markets Act. Ed Apple sarà costretta ad allinearsi alle nuove direttive prima del prossimo 7 marzo.

Certo, come ben sapete, lo ha già fatto con i connettori USB-C che sono arrivati molto prima della data imposta dall’Unione Europea. Ed anche in questo caso, dovete sapere che Apple non si è fatta trovare impreparata. Ha preso già la sua decisione. E si conformerà alla normativa, dividendo praticamente in due il proprio App Store. Preparatevi a dirgli addio!

Addio al vecchio App Store: bisognerà dare il benvenuto alla sua alternativa europea!

Si, avete capito benissimo. Ci saranno delle modifiche sostanziali all’App Store Apple l, poiché l’azienda di Cupertino deve assolutamente conformarsi a quelle che sono le direttive contenute all’interno del DMA. Come ben sapete, dovrà permettere il sideloading. E le modifiche porteranno ad una completa divisione di quello che è l’App Store ufficiale europea da quello che resterà nella parte restante del mondo.

Apple sarà obbligata, come ben sapete, a permettere l’installazione di applicazioni, sui propri device da parte di tutti gli utenti europei,provenienti dagli Store di terze parti. Un po’ come già avviene sui dispositivi Android, ma prima gli utenti affezionati ad Apple non potevano farlo, nonostante l’avessero richiesto a gran voce e per lunghissimo tempo.

Ma gli obblighi non finiscono qui! Si, perché tutti gli sviluppatori di App, le potranno promuovere anche al di fuori dello Store e, di conseguenza, potranno ricevere pagamenti esterni. Insomma, finirà anche il pagamento ad Apple, da parte di questi, delle commissioni sulle transazioni. Insomma, sarà una vera e propria rivoluzione e c’è da dire che è anche imminente. Mancano davvero pochissime settimane.