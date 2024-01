Vision Pro di Apple: pronto a lasciare il segno ed impartire le nuove regole per la VR | Arrivano i primi bundle con streaming omaggio

Diciamoci la verità, Apple Vision Pro è il dispositivo del momento, è quello più atteso dalla stragrande maggioranza degli utenti di tutto il mondo.

Sono tutti lì, con gli occhi puntati al mercato degli Stati Uniti d’America e, soprattutto, all’interno degli Apple Store di questo paese, pronti a carpire tutte quelle che sono le informazioni legate alla realtà dei fatti. E, proprio in questi giorni, stanno cominciando a circolare delle notizie che riguardano questi nuovi visori di prossima presentazione e che stanno già facendo sognare molti.

Si tratta informazioni legate a quello che arriverà insieme a loro. Ovvero a dei bundle totalmente gratuiti, donati all’atto dell’acquisto. Non solo, quindi, fantastiche funzionalità ed un’esperienza di utilizzo stratosferica e personalizzata per ogni acquirente, ma anche dei bundle gratuiti per lo streaming. Si, avete capito benissimo. Si potranno visionare i contenuti proposti dalle piattaforme on demand.

È una notizia davvero sensazionale che non fa altro che aumentare la quantità di acquolina in bocca negli utenti. Ormai, non si vede l’ora che arrivino seppur solta ti sul mercato americano. In Europa e, di conseguenza, anche nel nostro Paese, in Italia, si prevede che arriveranno non prima della fine di quest’anno. Ma sono molti a credere che il loro rilascio all’interno del nostro mercato slitti agli inizi del prossimo anno.

Ma sin dal primo giorno del loro utilizzo ci saranno tantissime sorprese.

Ebbene sì le sorprese sono alle porte. Bisognerà soltanto avere un po’ di pazienza e tutto diventerà realtà. Ciò che più ha reso felici gli utenti, però, oltre tutte le funzionalità conosciute tramite i vari leakers, è, senza ombra di dubbio, il fatto che questi device del futuro, arriveranno insieme ad un bundle che permetterà lo streaming gratuito a tutti i possessori e sin dal primo giorno di utilizzo.

E non si tratta di indiscrezioni, ma di notizie vere, reali. Si, perché Apple ha firmato, proprio in questi ultimissimi giorni, un accordo straordinario con una delle maggiori piattaforme che offrono contenuti on demand. Parliamo di Disney+, quella che è la più giovane tra le più apprezzate e, ovviamente, tra quelle maggiormente utilizzate in tutto il mondo. Come ben ricorderete, è arrivata ad aprile 2020, in piena pandemia e nel momento in cui vigevano le maggiori restrizioni per i cittadini.

Il comunicato parla chiaro. Gli abbonati a Disney+ potranno visionare i contenuti della piattaforma sugli Apple Vision Pro. Ed i possessori di questi ultimi avranno una interfaccia esclusivamente dedicata a loro. Ovviamente, non mancheranno i contenuti in 3D. Tra quelli citati nel comunicato congiunto delle due aziende, troviamo film come Encanto, Avangers: Endgame e Avatar: la Via dell’Acqua.

Ovviamente, questi sono solo alcuni. E saranno fruibili sin da subito, in attesa dell’arrivo di altri titoli. Ed arriveranno anche altre applicazioni come Pluto TV, Prime Video, Paramount. Prima, però, bisognerà che queste vengano ottimizzate per l’utilizzo su Apple Vision Pro a differenza di Netflix che già può essere utilizzata. Insomma, ci sarà proprio da divertirsi. Non resta altro da fare che attendere il loro arrivo.