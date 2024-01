YouTube è crisi profonda: arriva un altro blocco che danneggia utenti e creators | Rischi di non vedere più nulla

La piattaforma YouTube, di proprietà di Google, il colosso tech californiano, opera, ormai, da 19 anni in tutto il mondo, sin dal febbraio del 2005.

E dal quel giorno ne ha fatta di strada. Ci sono stati continui e costanti miglioramenti che l’hanno portata ad essere ampiamente utilizzata dagli utenti di tutto il.mondo, nonostante l’avvento di piattaforme ad essa concorrenti e che, comunque, continuano a riscuotere un enorme successo. Al suo interno, come ben sapete, si possono visionare contenuti che spaziano tra argomenti diversi.

Certo, quelli che vengono maggiormente visionati sono senza ombra di dubbio i video musicali. Ma, ultimamente, YouTube ha fidelizzato anche un numero molto elevato di Creator. Si, perché attraverso delle nuove funzionalità e delle nuove opportunità loro dedicate, sono sempre di più, questi ultimi a tenere banco su questa piattaforma.

I Creatori, realizzano e pubblicano, anche in diretta, dei contenuti che sono molto, ma molto seguiti dagli utenti. Questi ultimi, poi, pagano anche un abbonamento nel caso in cui il Creatore di loro piacimento, pubblichi contenuti accessibili soltanto sotto pagamento di una somma di denaro. Insomma, possiamo dire che sono disposti a tutto pur di visionare vik che i loro beniamini realizzano.

O meglio, non proprio a tutto. Quelli che maggiormente vogliono evitare sono quelle fastidiosissime pubblicità che frammentano tantissimi i video sulla piattaforma. Sono odiose, perché non consentono di ottenere la continuità desiderata. Certo, sono tanti quelli che hanno escogitato il modo per non vedere gli Ad, ma su YouTube è arrivato qualcos’altro che non consentirà di vedere più nulla a nessuno.

Ecco il nuovo blocco: addio visione dei contenuti.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Sono davvero tanti gli utenti che stanno sperimentando questo spiacevole inconveniente. In realtà si tratta di una problematica che sta colpendo i tantissimi utenti che utilizzano Chrome come browser predefinito per la navigazione internet. E tutto parte dall’escamotage studiato e messo in atto dagli utenti per eliminare le pubblicità dai contenuti visionati.

Parliamo degli AdBlock che Google ha sempre consigliato di non utilizzare. Nonostante ciò, gli utenti hanno fatto “orecchie da mercante” ed hanno sfruttato ampiamente questa possibilità. Ora, però, proprio a causa di questi AdBlock utilizzati, stanno sperimentando delle problematiche che stanno facendo rimpiangere tantissimo gli annunci pubblicitari contenuti nei video. I. Pratica, nel.migkiore dei casi, la navigazione tra i contenuti di rallenta.

In altri casi, invece, questa, addirittura si stoppa. E non permette a nessuno di continuare la visione dei video in questione sulla piattaforma YouTube. Le soluzioni sono due. La prima è disattivare gli AdBlock a cui Google e YouTube fanno la guerra da tempo, mentre la seconda è quella di passare direttamente a YouTube Premium e dire, così, definitivamente addio alle tanto odiate pubblicità.