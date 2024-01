Telescopio smart: arriva la rivoluzione per chi vuole osservare le meraviglie del cielo senza competenze | Ora ti guida lo smartphone

Diciamoci la verità, è il sogno di tutti quelli di osservare lo spazio infinito, anche senza avere le competenze giuste, adatte per poterlo fare.

È qualcosa di affascinante. Per questo motivo, sono molto quelli che si ritrovano a leggere attentamente ogni nuova scoperta scientifica nel campo dell’astronomia, seppur piccola. Non vogliono farsi sfuggire nulla. E, poi, si ritrovano con il naso all’insù alla ricerca delle costellazioni, dei pianeti, o di qualsiasi altra cosa si possa visionare alzando il proprio sguardo al cielo.

Certo, c’è da dire che sono moltissimi coloro che, ogni qualvolta è previsto il passaggio delle cosiddette “stelle cadenti” o del trenino di Starlink, si precipitano alla loro ricerca e, nel primo caso, sono spinti sia dalla curiosità, ma anche dalla voglia di esprimere un desiderio. E la speranza è che ciò che si chiede nel silenzio della propria anima, possa avverarsi quanto prima.

Diciamoci la verità, siamo tutti degli inguaribili sognatori romantici. Purtroppo , però, senza le adeguate strumentazioni, nessuno ha la possibilità di poter fare delle osservazioni puntuali, efficaci. O meglio, non era possibile fino ad ora. Si, perché c’è un’azienda che promette, grazie ai suoi nuovi telescopi smart, delle osservazioni fantastiche in qualsiasi condizione di luce, anche per tutti gli utenti che non sono dei veri professionisti.

In questo, gli utenti verranno aiutati anche dai propri smartphone di cui sono in possesso. Sarà tutto più semplice grazie al sistema digitalizzato. L’azienda in questione è Unistellar, fondata a Marsiglia, in Francia nel 2015. I suoi prodotti consentono a tutti coloro che non sono professionisti del settore di poter effettuare delle osservazioni davvero fantastiche. E, poi, i costi dei suoi prodotti sono anche molto bassi.

Odissey e Odissey Pro: con questi telescopi smart, inizia la rivoluzione delle osservazioni!

Ebbene sì, i prodotti di Unistellar sono conosciuti per la possibilità che essi offrono a tutti, anche ai non professionisti, di metter su delle osservazioni astronomiche pazzesche. Come ben sapete, però, quando si vuole osservare il cielo e avere una visione piena ed ampia, c’è necessità che non ci sia inquinamento luminoso. E le città ne sono piene. Ciò, non consente di avere dei risultati eccellenti.

Ecco perché, in molti, preferiscono luoghi meno densamente abitati e privi di luci che vanno ad inquinare l’osservazione dello spazio. Ma ora Unistellar, con i suoi nuovi device, Odissey e Odissey Pro, ha rivoluzionato tutto. Si, perché si potrà osservare il cielo, in tutta tranquillità, anche nel caos luminoso delle città. Semplificano tutto, dallallineamento fino alla messa a fuoco di ciò che è vicino e ciò che è lontanissimo.

In più, c’è da dire che le ottiche ed i sistemi tecnologici implementati andranno a semplificare tutte le fasi di osservazione ed anche quelle precedenti riguardanti la calibrazione e la messa a fuoco. Insomma, gli utenti dovranno solo puntare il telescopio dove vogliono e porre l’occhio per vedere ciò che c’è in cielo. Le applicazioni faranno il resto, mostrando anche dei suggerimenti. Il presso? Odissey costa 2499 euro, mentre la sua versione pro ha un costo di 3999 euro.