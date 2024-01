LIDL esagera: lancia nei suoi negozi una mini Polaroid tascabile con stampa immediata delle foto | Gadget fantastico a pochi euro

Di Lidl, la grande catena di distribuzione operante nel settore discount, ne abbiamo parlato a lungo e tantissimo nell’ultimo periodo.

E ciò è avvenuto grazie ai suoi volantini che, oltre proporre articoli come generi alimentari e prodotti per la cura e l’igiene personale e della casa, contengono, al loro interno, delle offerte davvero strepitose su prodotti e dispositivi tecnologici. Certo, molti sono sviluppati, progettati e prodotti da marchi proprio. Ma ci sono anche tantissime offerte che riguardano dispositivi di marca a prezzi davvero bassissimi.

Tra tutti questi citati, ricordiamo il suo “Bimby” che costa un botto in meno rispetto al suo fratello maggiore. Ma ci sono tantissime offerte dedicate a che al fai da te con ampio spazio dedicato ai prodotti Parkside. Pensiamo ai trapani, alle levigatrici, alle smerigliatrici. Insomma, c’è un mondo enorme in Lidl che è tutto da scoprire. E, poi è bene rammentare che di prodotti tecnologici ce ne sono davvero in numero elevatissimo.

E tra questi, troviamo ciò di cui vogliamo parlarvi in questo articolo. Si tratta di una fotocamera ultra compatta e che ha le stesse funzionalità di una Polaroid. Il suo segreto fondamentale, però, sta nel prezzo al quale è proposta in vendita in tutti i negozi della catena tedesca. Possiamo dire che, in caso di acquisto, la pagherete circa il 79% in meno rispetto ad una Polaroid classica.

Mini stampante tascabile United Office: prestazioni e qualità elevate ad un prezzo stracciato!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Certo, c’è da dire che Lidl non è nuova a promozioni del genere e lo ha dimostrato soprattutto nell’ultimo periodo. Ma questa può essere una soluzione fantastica per tutti coloro che amano la fotografia ed intendono avere copia cartacea dei loro lavori. Ma, ovviamente, non possiamo dimenticare quanti scattano foto per ricordare momenti che si vuole rendere indelebili, non scalfibili dallo scorrere inesorabile del tempo.

Inoltre, poi, dovete sapere che consentirà di stampare, tra le altre cose, anche dei documenti, dei piccoli banner, ma anche degli adesivi da apporre su pacchetti. Insomma, è ottima anche per chi la utilizzerebbe, una volta acquistata, per il proprio lavoro. Ed eccoci qui a parlare di questa stampante tascabile che è venduta con ben tre anni di garanzia.

Non sono affatto pochi per un dispositivo del genere. Una volta acquistata, troverete le istruzioni per associarla al vostro dispositivo, allo smartphone i. Vostro possesso. Vi si chiederà di scaricare ed installare, dal vostro App Store di fiducia, l’applicazione ad essa dedicata. Una volta associati i dispositivi, sarete pronti per stampare tutto ciò che desiderate, dalle fotografie agli adesivi, ai banner, passando anche per i documenti.

Dovete sapere, che stamperà senza inchiostro. Avrete fotografie dal gusto retrò, vintage, in bianco e nero che renderanno ancora più belli i vostri scatti. E tutto questo, potrete averlo fino a domenica 21 gennaio, all’interno di tutti i negozi Lidl ad un prezzo davvero eccezionale. Infatti, questo gioiellino vi costerà soltanto 39,90 euro. È davvero una sciocchezza!