Elettrodomestici Wi-Fi: nessuno lo avrebbe immaginato, ma questo è un vero e proprio assassino della Rete dati | Consuma tantissimi Giga

Attenzione alla lavatrice, rischia di ‘lavare’ la rete wi-fi. Perché i recenti elettrodomestici consumano così tanti GB.

Elettrodomestici che consumano la rete Internet? Potrebbe sembrare strano, ma succede con le ultime tecnologie ‘smart’. D’altronde non è così bizzarro, oggigiorno la maggior parte degli elettrodomestici appare connessa a una rete, onde regolare le proprie funzioni, ricevere gli aggiornamenti e auto regolarsi. Risulterebbero altrimenti elettrodomestici molto più rozzi, molto meno ‘performanti’.

L’ultimo indiziato sono le lavatrici LG. Uno dei loro proprietari infatti ha scoperto che consumava fino a 3,66 GB di dati al giorno.

La scoperta, diffusa tramite X (meglio noto come Twitter), ha conosciuto una rapidissima diffusione; l’utente, a sua volta, ha scelto di scollegare la lavatrice dalla rete wifi, specie a fronte dei costi dell’elettricità.

In alcune giornate la lavatrice aveva consumato quasi il 5% della banda disponibile, una percentuale davvero molto, ma molto alta. In particolare il cliente li aveva paragonati ai DLC dei videogiochi, specie per l’elevato consumo di GB connesso. Li aveva infatti soprannominati ‘Downloadable Laundry Cycles’. In effetti, per le esagerate dimensioni, questi consumi ricordano gli aggiornamenti – interminabili – di molti videogames o delle classiche console, come la Playstation o l’xBox.

Perchè le lavatrici usano la rete wifi? Benvenuto nel coraggioso mondo nuovo

C’è chi ha addirittura ipotizzato -inverosimile, ma affascinante invenzione – che le lavatrici di questo genere in realtà utilizzino la rete per fare crypto mining, per guadagnare criptovalute. In realtà ciò sarebbe paradossalmente possibile se la lavatrice venisse hackerata, ma è alquanto improbabile.

Secondo altri ancora la ditta utilizza le lavatrici per raccogliere dati coi quali costruire una IA dedicata al lavaggio del bucato. Secondo altri ancora si tratterebbe, molto più banalmente, di un problema del router che aveva rilevato male i consumi dell’elettrodomestico.

Sarebbe da confrontare questa scoperta con altri utenti, onde verificare se si tratta di un problema solo dell’utente o di una caratteristica della lavatrice. Le prime conferme sembrano sottolineare la seconda ipotesi, in linea con l’eccessiva ‘smartness’ delle ultime tecnologie. Non è un problema per chi dispone di una rete illimitata, ma rappresenta un costo aggiunto per chi ha una connessione ‘a consumo’. Inoltre non bisogna dimenticare che simili consumi rallentano notevolmente la rete; chi lavora da casa e ha un forte consumo della rete viene così rallentato paradossalmente dai propri stessi elettrodomestici. Un intralcio non da poco; pensiamo ad esempio agli streamer professionisti.