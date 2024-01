Rolex incorona il suo primo smartphone: stavolta però il lusso sarà per tutti e competerà con i migliori iPhone in circolazione | Apple preoccupata

Fino ad ora, una cosa del genere era davvero impensabile, ed invece, eccoci qui a parlare di qualcosa di fantastico che riguarda la Rolex.

Come ben sapete, questo è un marchio svizzero, fondato a Londra nel 1905, ben 119 anni fa, ed è attiva nel settore orologeria. Tutti conoscono, anche se non personalmente, gli orologi da polso prodotti da questa azienda. Ora, però, la situazione sta per cambiare. Sì, perché porterà la sua esperienza anche in un altro settore.

E dagli orologi di lusso, si passa agli smartphone. Attenzione, però, perché non sarà affatto prerogativa di pochi, poter ottenere i servigi di questi dispositivi tecnologici griffati Rolex. Saranno sì lussuosi, eleganti, in pieno stile della società svizzera, ma non sarà un lusso poterseli permettere. E’ questa la promessa di questi dispositivi che stanno per arrivare sul mercato.

Ebbene sì, mancano davvero pochissimi giorni per poterli finalmente toccare con mano. Attenzione, però, non si tratta di smartphone di sviluppo e produzione Rolex, ma sono frutto di una collaborazione con un’azienda che già da anni opera in questo settore e che è sempre pronta a sfornare dei dispositivi di qualità che fanno girare la testa a tutti.

Rolex impreziosisce il nuovo smartphone di Realme: una combo allucinante!

Ebbene sì, avete capito benissimo, si parla di una forte collaborazione tra le due aziende che darà vita ad un device mai visto prima. Avrà un design pazzesco e, soprattutto, delle rifiniture eleganti e di lusso. Sarà come avere tra le mani un gioiello, ma, questa volta, non solo della tecnologia. Come ben sapete, sono in dirittura di arrivo i nuovi device Realme.

Secondo quanto riferito da alcuni leakers bene informati, il prossimo 28 gennaio sarà il giorno esatto in cui l”ormai nota azienda cinese presenterà al grande pubblico ed a tutti i mercati internazionali la sua nuova serie di smartphone: la Realme 12. Questa sarà composta da ben tre versioni: la Realme 12, la Realme 12 Pro e la Realme 12 Pro+.

C’é da dire, però, che non tutte queste potranno godere dell’eleganza e del design frutto della collaborazione con la Rolex. Secondo indiscrezioni forti, infatti, solo il Realme 12 Pro+ ne godrà e, ovviamente, tutti coloro i quali decideranno di acquistarne uno. La parte posteriore sarà in pelle di colore blu.

A completare il design elegante ci saranno degli inserti di colore oro. Ma è il comparto fotografico a richiamare ulteriormente gli orologi Rolex ed uno in particolare a cui ci si è ispirati. Infatti, l’alloggiamento delle fotocamera sarà di colore blu zaffiro che, poi, è il colore della cassa dell’orologio preso a modello. Insomma, non resta altro da fare che attendere il suo arrivo.