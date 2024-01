Helio Ring, la novità Amazfit che fa dimenticare smartwatch e smartband: funziona anche con le case smart e ci comandi lo smartphone

Il CES, il Consumer Electronics Show, che si tiene annualmente a Las Vegas, sin dalla sua prima edizione è stato sempre ricco di sorprese.

Possiamo dire che, di anno in anno, questa fiera dell’elettronica di consumo si è ritagliata uno spazio importantissimo nel settore, fino ad arrivare ad essere uno dei maggiori eventi in tutto il mondo. In pratica, è attesissimo da tutti. E c’è da dire che non ha mai deluso nessuno, tantomeno quest’anno. Si, perché sono stati presentati tantissimi device.

Certo, alcuni sono abbastanza bizzarri. Ma, dovete sapere, che ce ne sono alcuni davvero stratosferici e non parliamo solo di quelli prodotti da aziende iper conosciute come, ad esempio, Apple, la società di Cupertino, o Samsung, la multinazionale sudcoreana. Entrambe sono al centro delle attenzioni per il loro fermo e forte interessamento verso l’Intelligenza Artificiale.

Quest’ultima, poi, è stata la vera e propria protagonista dell’edizione di quest’anno. E non poteva essere altrimenti, non credete? Tra i tanti prodotti presentati, menzioniamo numerosi modelli di auto elettriche. E, poi, c’è lui, un anello, piccolo, da mettere al dito, ma che è un dispositivo potentissimo con cui comandare tutto, dallo smartphone alla propria abitazione. E non solo!

Helio Ring è stato presentato al CES 2024 e già tutti impazziscono per lui!

E lo ha presentato Amazfit, un’azienda cinese attiva nel settore dei dispositivi indossabili intelligenti sin dal 2015. Vanta, quindi, in questo campo, quasi nove anni di esperienza che ha messo sempre a servizi degli utenti di tutto il mondo. La sua prima volta al CES è stata nel 2020. Col passare del tempo, poi, si è dedicata anima e corpo a dei dispositivi in particolare.

Parliamo di quelli che consentono di monitorare la salute degli utenti in possesso di questi device. In particolar modo, c’è da segnalare il suo contributo per il tenere sotto controllo alcune malattie respiratorie. Ed il dispositivo di cui vogliamo parlarvi, l’anello appena presentato, va anch’esso in questo senso. Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, è qualcosa di davvero potente.

Gli utenti avranno tutto a portata di dito. La sua potenza e la tecnologia ad esso associata, daranno filo da torcere agli altri anelli già sul mercato ed anche a quelli che arriveranno a breve. È in titanio ed è super leggero. Pensate che non arriva a 4 grammi. Monitorerà il sonno, le prestazioni della salute dei suoi possessori. Invierà agli utenti anche dei report in questo caso. E lo farà ogni settimana ed ogni mese.

Inoltre, è anche super resistente all’acqua. Pensate che può arrivare fino a 100 metri di profondità. E, poi, c’è l’Intelligenza Artificiale. Questa saprà rispondere a tutto ciò che gli utenti chiederanno in merito al.liro stato di salute. Purtroppo, però, per godere dei suoi servigi, bisognerà sottoscrivere un abbonamento che ha un costo annuale di 49,90 euro al mese!