WhatsApp Beta: ecco le novità introdotte che ti svolteranno l’uso quotidiano | Scarica così l’anteprima

Diciamoci la verità, WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, è quella maggiormente dinamica.

Sì, perché è sempre in continuo e costante aggiornamento. Sono arrivati, nell’ultimo periodo, numerosissimi aggiornamenti volti al miglioramento dell’esperienza di utilizzo degli utenti. In particolar modo, sono da segnalare gli aggiornamenti che consentono di fruire di maggiori tutele per quanto riguarda la privacy e la sicurezza di tutti.

Pensiamo, ad esempio a Chat Lock che consente di tenere sotto chiave tutte quelle conversazioni di cui non si vorrebbe mai che qualcuno ne venisse a conoscenza. Si aprono magicamente soltanto attraverso l’accesso biometrico scelto dagli utenti. Questa funzionalità, poi, è stata anche ampiamente migliorata nel corso del tempo.

E siamo arrivati a quella che si chiama Codici segreti. Grazie ad essa, infatti, attraverso l’impostazione di un codice, si possono, finanche, nascondere, le chat più intime, più personali. Come fanno a comparire di nuovo all’interno della schermata? Beh, è molto, ma molto semplice. Basterà premere sulla lente di ingrandimento in alto a destra.

Una volta fatto questo passaggio, si dovrà digitare al suo interno il codice ed il gioco è fatto. potrete tranquillamente continuare a comunicare con quell’utente. Insomma, direte addio a tutti i ficcanaso. Ma WhatsApp ha anche molte novità in arrivo che sono all’interno delle versioni Beta della piattaforma. Ed una di queste stravolgerà completamente in modo in cui utilizzerete l’App. Potrete anche già iniziare ad utilizzarla, in realtà.

WhatsApp Beta: il nuovo aggiornamento è una vera e propria rivoluzione e tutti ne possono già fruire.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Potrete già assaporare la nuova funzionalità, nonostante sia all’interno delle versioni Beta in questo momento. Prima di vedere come fare, però, capiamo di cosa si tratta. Ne resterete esterrefatti. In particola modo, questo nuovo aggiornamento è rivolto a quanti amano personalizzare la piattaforma e, soprattutto, il testo delle conversazioni tenute.

Innanzitutto, vi diciamo che potrete formattare il testo a vostro piacimento. E non parliamo di grassetto o corsivo, ma di altro. La prima cosa che balza subito agli occhi è la possibilità di utilizzare il carattere “‘” (backtick). Questo vi consentirà di condividere del codice in chat. Certo, è qualcosa di utile molto di più agli sviluppatori. Potrete, poi, rispondere, ad un pezzo specifico del testo di un messaggio, anteponendo allo scritto il carattere “>“.

E, poi, ci sono gli elenchi! Sì, potrete decidere di inserire un elenco puntato o numerato. Nel primo caso sarà sufficiente anteporre al vostro testo uno di questi due caratteri: “–” oppure “*“. Nel secondo caso, basterà inserire i numeri dell’elenco. E potrete già utilizzare tutto aderendo al programma Beta all’interno del Play Store.