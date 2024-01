LIDL, la salute prima di tutto: finalmente questo dispositivo medico che può salvarti la vita venduto a pochi euro | Corri a prendertene uno

Molti già erano a conoscenza di questa situazione, mentre altri ne erano all’oscuro e, pian piano, ne stanno avendo contezza.

Di cosa parliamo? Beh, del fatto che Lidl non venda, all’interno dei suoi negozi, soltanto generi alimentari. Di questi, ad esempio, troviamo anche dei suoi marchi come Italiano, Realforno, Dal Salumiere, Certossa, Antichi Maestri. Ma, ovviamente, non sono gli unici. Abbiamo visto nei giorni scorsi che vende prodotti utili per la casa.

Come tutti i supermercati, troviamo, ad esempio, prodotti per la sua igiene e per quella personale. Ma ha due marchi che fanno parlare di sè per la qualità dei loro prodotti e, soprattutto, per la loro convenienza economica. In pratica, grazie ad essi, vi ritroverete ad essere in possesso di utensili, attrezzi per il fai da te, prodotti tecnologici ottimi, ma ad un prezzo bassissimo.

E’ il caso di Monsieur Cuisine di Silvercrest. Il “Bimby” della Lidl è in grado di svolgere numerosissime funzioni, allo stesso modo del suo fratello maggiore, ma costa molto, ma molto meno della metà. Si tratta pur sempre di un investimento economico, ma non bisogna svenarsi per averlo in casa e godere di tutti i suoi servigi.

Ora, però, vogliamo parlarvi di qualcos’altro. Si tratta di un dispositivo che può migliorare la vostra vita. In pratica, grazie ad esso, potrete tenere a bada quella che è la vostra salute. Possiamo dire che sia anche in grado di salvarvi la vita e bisognerebbe tenerlo sempre pronto in ogni casa. E, poi, il prezzo è davvero irrisorio.

Lidl: da Silvercrest un dispositivo salvavita ad un costo davvero assurdo!

Sì, Silvercrest non si ferma alla produzione del suo Bimby, ma propone agli utenti anche un dispositivo in grado di tenere monitorato l’andamento della loro salute fisica. Parliamo del misuratore di pressione da braccio Silvercrest. Stiamo parlando di un vero e prorpio dispositivo medico CE 0123 con autorizzazione datata 6 dicembre del 2023.

Può essere utilizzato da ben due utenti e, per ciascuno di essi, la memoria interna è in grado di tenere conservate ben 100 misurazioni. Ci sono ben tre anni di garanzia e il tutto sarà tenuto sotto controllo anche tramite App scaricabile sia dal Play Store di Google che dall’App Store Apple. La misurazione è completamente automatica.

Inoltre, questo dispositivo è in grado anche di scovare le aritmie. Ovviamente, è sempre consigliabile, lo fa anche Silvercrest, tenere monitorata la pressione sanguigna e inviare le misurazioni al proprio medico. Ma quanto costa un dispositivo del genere? Beh, potrete farlo vostro a soli 19,99 euro. Ma la promozione scade il prossimo 21 gennaio!