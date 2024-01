Eurospin Master Cooking: la rivoluzione in cucina con la professionalità del ristorante adesso a solo pochi euro | Un successo a tavola

Eurospin è una delle catene di distribuzione attive nel settore discount che più di tutte sta impressionando per alcuni suoi prodotti.

Attenzione, però, perché non parliamo assolutamente di prodotti alimentari, ma di un prodotto che ci ha a che fare. Si, perché si tratta di un dispositivo molto utile all’interno delle cucine di tutte le famiglie italiane. Sarà praticamente di grande aiuto e non ha nulla da invidiare ad un dispositivo che costa un botto di soldi in più.

Lo trovate all’interno dell’ultimo volantino di Eurospin che si chiama Weekend di follia. Quindi, potrete tranquillamente recarvi in uno dei negozi della catena, ma, se non avete voglia di uscire, potrete collegarvi ad internet, entrare all’interno dello Store online della catena, seguire l’iter sino alla sezione degli elettrodomestici, grandi e piccoli, ed il gioco è fatto!

Da lì potrete procedere direttamente all’acquisto ed attendere che arrivi direttamente presso la vostra abitazione. Insomma, minimo sforzo e massima resa. Vediamo, allora, di quale dispositivo si tratta e, soprattutto, capiamo bene quali sono tutte le sue caratteristiche e tutte le sue funzionalità. Siamo sicuri che resterete a bocca aperta, anche per il prezzo.

Enkho Impastatrice Planetaria: un dispositivo professionale per le vostre cucine.

Ebbene sì, si tratta di qualcosa di fantastico e non smetteremo mai di ripeterlo. Vi sarà di grande aiuto nelle preparazioni in cucina e potrete dare sfoggio di piatti professionali, come quelli preparati al ristorante. I vostri ospiti resteranno praticamente di stucco ad ogni portata. Questa impastatrice planetaria ha un recipiente con una capacità di 4,5 litri.

In più è in acciaio inox. Inoltre, ci sono ben dieci livelli di velocità impostabili ed a completare il quadro c’è anche la funzionalità pulse. All’interno della confezione, troverete ben tre accessori che servono per la miscelazione. Innanzitutto, ci sarà il gancio per impastare. Poi, ovviamente, non possono mancare ben due fruste, una per montare ed una per miscelare.

Nella parte sottostante, troverete i piedini antiscivolo e, per fare sì che nulla vada fuori dal recipiente, c’è anche il coperchio. Ha ben tre certificazioni: IMG Verified, IMQ GS, CSI Verified. Infine, c’è garanzia di tre anni. È disponibile nella colorazione nera. Abbiamo svelato un po’ quelle che sono le sue caratteristiche, le sue funzionalità e la scheda tecnica di questo prodotto.

Ora, non resta altro da fare che svelarvi il prezzo e, soprattutto, il termine ultimo per poter approfittare di questa offerta. Beh, per quanto riguarda il prezzo, siamo all’incirca ad un sesto di quello che bisognerebbe sborsare per ottenere il suo prodotto di punta. Invece, Eurospin la propone in vendita a 59,99 euro. Ma ci sono solo 3 giorni di tempo, da venerdì 12 a domenica 14 gennaio, per approfittarne.