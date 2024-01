Occhiali per sentire: la nuova figata tech presente al CES 2024 aiuterà più sensi assieme | Vecchiaia senza problemi

Continuiamo a dare informazioni su ciò che, al CES 2024 di Las Vegas, è stato presentato dalle varie aziende all’interno di questa fiera.

E questa volta ci imbattiamo di qualcosa di davvero fantastico, progettata da EssilorLuxottica, una multinazionale francese ed italiana. Questa azienda è stata fondata recentemente, nel 2018, ma ha alle spalle anni ed anni di esperienza. Si, perché la sua nascita è arrivata con la fusione tra Luxottica ed Essilor. È impegnata nel settore delle lenti oftalmiche.

Ma non solo, ovviamente. Produce occhiali da vista, occhiali da sole ed apparecchi ottici. Come vi abbiamo accennato in precedenza, questa società, nonostante la sua giovane età, deve la sua esperienza alle aziende che si sono fuse in essa. Si, perché, ad esempio Luxottica è sul mercato dal lontano 1961, mentre Essilor dal 1972. E l’esperienza è ciò che rende questa società leader sul mercato.

Inoltre, anche il sapere tecnologico gioca la sua parte. E grazie ad esso e ad attenti studi e anni di ricerca, ha dato vita a degli occhiali che sono diversi da tutti gli altri presenti sul mercato. Possiamo, finanche, dire, senza timore di essere smentiti, che si tratta di qualcosa di unico al mondo. E sono stati presentati alla fiera di Las Vegas in pompa magna!

Nuance Audio di EssilorLuxottica: occhiali da vista che aiutano anche a sentirci bene!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Oltre a dare man forte alla vista, consentirà, a tutti gli utenti che ne entreranno in possesso, anche di sentirci meglio. Si, aiuterà due sensi, la vista e l’udito. E sono adatti per tutti coloro i quali si ritrovano a dover affrontare un deficit lieve o moderata del proprio udito. E, soprattutto, sono pensati per chi, ad esempio, non vuole avvalersi dei servigi di apparecchi acustici che risulterebbero troppo appariscenti.

Sarà tutto sulla montatura e, soprattutto, invisibile. Tutto nasce grazie all’acquisizione, da parte della società, di Nuance Hearing. Questa società israeliana, ha sviluppato una tecnologia che permette agli occhiali di ricevere l’audio circostante l’utente. Inoltre, consente di tenere isolata la voce di chi parla anche se tutto intorno c’è un chiasso infernale, come può accadere in luoghi chiusi come i centri commerciali.

Ma non solo. Immaginate di avere problemi di udito e di ritrovarvi in un posto all’aperto, affollato e pieno di traffico. Questi occhiali vi consentiranno di ascoltare bene ciò che dice la persona al vostro fianco. Molto bello, ma come avviene tutto ciò? Beh, in realtà possiamo dire che sia molto, ma molto semplice. Dovete sapere che sulla montatura ci sono ben sei microfoni.

Grazie ad essi e ad un algoritmo la voce viene raccolta, isolata ed inviata, poi, a due altoparlanti che sono sulle aste della montatura degli occhiali. E nessuno noterà nulla, perché non ci sarà il fastidio di alcun orpello esterno come accade nel caso degli apparecchi acustici. Durante il CES sono stati testati ed hanno raggiunto risultati davvero sorprendenti. Arriveranno a fine 2024 negli Stati Uniti d’America, mentre in Europa e, quindi anche in Italia, bisognerà attendere il 2025.