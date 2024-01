Sembra un telecomando ma può salvarti la vita: il nuovo dispositivo medico high-tech, una scommessa vinta contro tantissime malattie | Come averne uno

Oggigiorno, non si parla d’altro, dopo la sua presentazione ufficiale al CES che si sta tenendo a Las Vegas, negli Stati Uniti d’America, in questi giorni.

Ebbene sì, perché è stato presentato un dispositivo piccolo, anzi, piccolissimo, ma che può salvare la vita degli utenti. Dopo anni di ricerche e studi eccolo arrivare e far bella mostra di sé. Possiamo dire che sia in grado di andare alla ricerca ed alla scoperta di numerosissime malattie. Come ben sapete, il CES è la fiera mondiale della tecnologia.

Potremmo definirlo come il “Paese dei Balocchi” per tutti gli utenti appassionati di tecnologia e, ovviamente, per tutti gli addetti ai lavori e gli esperti del settore. Questi non attendono altro per poter conoscere quali sono i dispositivi tecnologici in uscita nell’anno e quali sono in fase di progettazione per un loro lancio futuro.

Il dominio assoluto di questa fiera annuale della tecnologia è detenuto dalle auto elettriche da un lato, ma in particolar modo dall’Intelligenza Artificiale che, ormai, ha invaso, ed anche in maniera prepotente, tutte le sfere del quotidiano degli utenti. E, così, tra uno smartphone ed un Pc, tra un tablet e degli auricolari Bluetooth, ecco spuntare un dispositivo come quello di cui vogliamo parlarvi in questo articolo.

E’ prodotto da Withings ed è presentato come un dispositivo medico in grado di salvare la vita, anche più volte, degli utenti che ne entreranno in possesso. E, nonostante le sue dimensioni molto ridotte, possiamo dire che si tratta di un dispositivo davvero potentissimo. Vediamo, allora, insieme, quali sono le sue caratteristiche e le sue funzionalità.

Withings BeamO: una specie di telecomando al servizio della salute degli utenti!

Ebbene sì, lo possiamo dire a gran voce. Si tratta di un dispositivo che tutti dovrebbero avere. E, stando a quanto appreso nelle ultime ore, non dovrebbe essere nemmeno troppo costoso accaparrarsene uno. Pensate che verrà messo in vendita a soli 249, 95 euro. Insomma, un prezzo davvero assurdo per un device dall’importanza assoluta.

Può essere utilizzato da ben otto utenti. All’atto dell’utilizzo, però, ovviamente, bisognerà scegliere il profilo associato all’utente che si servirà delle sue funzionalità. Potrete, così, tenere monitorati tutti i parametri vitali come i battiti del cuore, l’ossigenazione del sangue, ma anche la temperatura del vostro corpo.

Inoltre, gli utenti potranno tenere monitorata anche quella che è l’attività dei polmoni. Insomma, un dispositivo che sembra un telecomando che, però, tiene monitorata la salute degli utenti. Al momento, però, non è ancora in commercio, perché si è in attesa delle autorizzazioni all’utilizzo di rito. Ma si pensa che per la prossima estate si potrà già acquistare.