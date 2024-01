LIDL che sorpresa: arriva i nuovissimi kit LED per la casa | Sicuri e contro ogni forma di spreco dimezzeranno la bolletta

Lidl non smette mai di stupire e, dall’inizio di quest’anno, lo ha già fatto più e più volte; ed ora propone qualcosa per il risparmio energetico.

Ebbene sì, sarebbe fin troppo banale parlare di una promozione di questa catena di supermercati attiva nel settore discount e focalizzare l’attenzione sui prodotti alimentari. Lo abbiamo visto spesso ultimamente. All’interno dei suoi volantini si possono trovare numerosissimi dispositivi per la casa, elettrodomestici e tanti altro.

Pensiamo, ad esempio, al Bimby Made in Lidl. Si tratta di un dispositivo che costa un botto di soldi in meno, ma che, per caratteristiche e funzionalità, non ha proprio nulla da invidiare a quello originale. E costa circa 360 euro. Si tratta di un prezzo davvero esiguo, non credete? Come non pensare, poi, a quella che è l’offerta relativa ad un piccolo elettrodomestico di cui abbiamo già parlato.

Si tratta del ferro da stiro con caldaia TRE di Termozeta che costa davvero pochissimo, ma che è qualcosa di stupefacente e, soprattutto, oltre a dare una mano significativa nello svolgimento delle operazioni di stiraggio, consente anche di avere una buona dose di risparmio in bolletta. E quest’ultimo è l’obiettivo principale di tutte le famiglie italiane.

Sono, ormai, troppi mesi che va avanti questa situazione di crisi economica, sociale ed energetica. E le famiglie italiane faticano ad andare avanti ed arrivare alla fine del mese. Lidl questo lo sa ed ha messo su un’offerta da vero imperdibile che riguarda un Kit LED. Questo garantirà un risparmio assurdo a chi correrà ad acquistarlo. Il prezzo? Una bazzecola!

Lidl propone in offerta un kit LED nemico delle bollette altissime!

Il riassunto è questo, ma bisogna capire questo Kit LED in cosa consiste. Innanzitutto, prima di andare avanti, vogliamo subito svelarvi il suo costo. Siamo sicuri che scoppierete a ridere dalla gioia quando ne verrete a conoscenza. Parliamo di soli 1,99 euro per ogni confezione. E ogni a di esse, contiene dai due ai tre dispositivi. Si, avete capito benissimo. È super conveniente.

Ora, è il momento di svelare di cosa si tratta. Parliamo di kit di lampadine, bianco caldo, della Livorno Home. Si tratta di ben cinque confezioni diverse. In una confezione, troverete, ad esempio, tre lampadine a goccia trasparenti con attacco E14 da 4,9 watt, 479 lumen, equivalenti a ben 40 watt. Inoltre, troverete una confezione sempre da tre lampadine a goccia con finitura opaca, da 4,2 watt equivalenti sempre a 40 watt.

Passando a quelle a palla, poi, c’è una confezione da due lampadine con attacco E27 da 7,3 watt, equivalenti a 60 watt. Infine, tra le altre, c’è una confezione da tre lampadine tonde con attacco E14 da 4,2 watt che sono equivalenti a 40 watt. C’è da approfittarne, ma per farlo non bisognerà andare oltre domenica 14 gennaio. È questa la data fissata per la scadenza di questo enorme evento promozionale targato Lidl.