Il miglior lavoro del 2023: ora tutti stanno avanzando candidatura dopo lo scandalo guadagni monstre sui Social | Meglio di posto dirigenziale

In tempi di inflazione e generale insoddisfazione lavorativa si è perpetuamente alla ricerca di nuovi impieghi, capaci di far giungere a fine mese.

In quest’ambito i servizi di trasporto, specie della consegna a domicilio, sono solitamente disprezzati e con ottime ragioni: nessuna sicurezza lavorativa, zero tutele, uno sfruttamento che rasenta la schiavitù. Il pagamento a cottimo, dietro la maschera di non avere né padroni, né dipendenti, porta a incredibili abusi, ad un overworking che uccide la mente e il corpo. Ma non è sempre così, anzi. In altri paesi il lavoro di corriere può sfruttare ingenti guadagni, specie col sistema di mance. Rimane però un ambito molto stressante.

La storia in questione proviene infatti dagli Stati Uniti, specificatamente dallo stato dell’Oregon. Skyler Stutzman, un corriere UPS, ha infatti pubblicato un video su TikTok dove mostra quanto ha guadagnato in ottobre; periodo fecondo per questo genere di lavori, perchè parte della grande marcia di avvicinamento al bianco Natale.

Il video di Stutzman è rapidamente divenuto virale, raggiungendo oltre 12 milioni di visualizzazioni. Senza considerare i commenti, positivi e negativi, letteralmente a migliaia. Come mai? Che cos’avrà mai svelato, di così terribile, Stutzman?

Ebbene, Stutzman ha svelato quanto guadagna. E si tratta di cifre, in effetti, alquanto impressionati. Specificatamente Stutzman ha svelato di guadagnare 2004 dollari in soli sette giorni, equivalenti a 1300 dollari per 42 ore di lavoro alla settimana. Cifre non da poco, considerando come in un mese guadagni allora più di 4mila euro netti. La cifra invece oraria si aggira sui 44,26 dollari all’ora.

La questione controversa della busta paga del corriere

Simili numeri da capogiro hanno fatto scattare l’invidia del web, considerando come il lavoro del corriere non sia certo né qualificato, né richieda speciali attrezzature; eppure consente a quanto pare guadagni superiori a quelli di molti laureati, se non dottorandi. Un autista UPS in America guadagna; e guadagna tanto.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare il lavoro dei corrieri in America è stato oggetto di lotte sindacali molto più che in Italia, dove i Sindacati si limitano a difendere – con scarso successo – i dipendenti pubblici e in rari casi quelli privati. In Oregon invece il sindacato Teamsters ha negoziato per gli autisti un pacchetto retributivo, al termine di cinque anni di lavoro, di ben 170mila dollari.

Lo stesso autore del video ha sottolineato infatti come ciò sia stato possibile grazie alle lotte dal basso degli autisti UPS e dopo una lunga ed estenuante esperienza come magazziniere.