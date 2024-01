Smart Home: ora tutti lo stanno comprando per dimezzare i prezzi delle bollette di casa | Lo installi e subito controlli i consumi

Ottimi alleati per ottenere risparmio all’interno della propria abitazione, sono senza ombra di dubbio, tutti i dispositivi per la Smart Home.

Si dal loro arrivo hanno elargito benefici a quanti hanno approfittato dei loro servigi. E c’è da dire che i vantaggi non sono pochi. In primis, vanno a semplificare tutte quelle mansioni che si svolgono quotidianamente nelle abitazioni e, poi, non si può non menzionare il fatto che siano anche forieri di risparmio energetico. Pensiamo, ad esempio, agli aspirapolveri intelligenti.

Certo, all’inizio ci sono stati dei problemi circa la tutela della privacy, con foto intime che hanno fatto il giro del web. Ma, ora, è tutto ok e non ci sono più problemi a riguardo. Elencare tutti i dispositivi del genere sarebbe troppo lungo e noioso, ma, come ben sapete, c’è una lista di elettrodomestici grandi e piccoli che possono essere comandati a distanza.

Inoltre, potrete regolare anche l’apertura del cancello, quella della porta del garage di casa e quella di ingresso alla vostra abitazione grazie alle serrature smart. In questo caso, potrete generare anche codici temporanei per permettere l’accesso a parenti ed amici. Infine, vogliamo menzionare quelle che sono le lampadine e le prese smart. Queste vi regaleranno anche il risparmio tanto sognato, in questo momento particolare.

Lo conosciamo tutti. C’è una crisi economica e sociale enorme che va avanti da tantissimi tempo. E i cittadini italiani fanno di tutto pur di risparmiare ed avere bollette energetiche più basse. In questo contesto, vanno ad occupare un ruolo davvero fondamentale tra quelli che consentono di tenere monitorato i consumi, oltre a fare risparmiare. Capiamo, allora, quali sono. Già tanti utenti li stanno acquistando.

Termostati e valvole termostatiche intelligenti: l’installazione è facile ed aiutano a risparmiare!

Ebbene sì, sono una vera e propria manna dal cielo. Sono compatibili con Apple Home Kit, con Siri, con Amazon Alexa, con i dispositivi Echo ed Echo Dot e con Google Nest, Google Assistant e Google Home. Insomma, potrete comandare da remoto ed anche vocalmente i vostri termosifoni in modo che questi non consumino tantissima energia e possiate risparmiare anche una bella somma di denaro.

Oltre questi, poi, ci sono i termostati. Pensate che con le valvole termostatiche di cui abbiamo parlato poco prima e grazie ai sistemi di Home Kit, si possono comandare da remoto ben 16 dispositivi insieme. E potrete anche decidere la temperatura di ciascun termostato in modo che potrete diversificare il livello di tepore per ciascun ambiente della vostra abitazione.

Certo, bisogna investire una somma di denaro per accaparrarsi questi dispositivi. Ma ciò che andrete a spendere sarà davvero pochissima cosa in confronto al risparmio che riuscirete ad ottenere. In più, questi dispositivi vi consentiranno anche di tenere sotto controllo quelli che sono i vostri consumi. E, poi, al momento, sono anche in offerta. Approfittatene!