RC Auto: ora anche l’online ne risente e non ci sono modi per cambiare strada | Ecco quanto in più dovrete pagare

Chi, di solito, propendeva per la stipula della RC Auto online per poter risparmiare, ora, resterà alquanto deluso per gli aumenti salati.

Ebbene sì, in un contesto di aumenti come quello che si sta vivendo nell’ultimo periodo, ecco che anche le polizze assicurative stanno schizzando verso l’alto. Ormai è una situazione che i cittadini italiani faticano a sostenere. Il peso è enorme dato che la crisi economica, sociale ed energetica che si sta affrontando dura, ormai, da troppo tempo.

È dalla pandemia di Covid che ci si sta ritrovando di fronte ad aumenti di tutti i beni e di tutti i servizi. Situazione questa, peggiorata con la guerra tra Russia ed Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente. I beni di prima necessità hanno visto lievitare i propri costi a dismisura ed ora, con l’avvento del nuovo anno, l’IVA è stata raddoppiata su alcuni prodotti.

Le bollette dell’energia elettrica, del gas e della fornitura idrica sono aumentate a dismisura e, molto spesso, le famiglie fanno fatica a pagarle nonostante il bonus prorogato dal Governo. I carburanti, poi, hanno raggiunto prezzi assurdi. Ed in un contesto del genere, trovano spazio anche le tariffe telefoniche, sia di rete fissa che di rete mobile, e, soprattutto, le assicurazioni dei veicoli.

Nel primo caso si tratta di aumenti annunciati che si basano sull’andamento dell’inflazione che, nel nostro paese, è molto alta. Ed il secondo caso, quelli che riguarda le RC Auto, poi, sta davvero preoccupando tutti i cittadini. Questi, infatti, si ritroveranno a pagare molto, ma molto di più ogni anno. E sono aumenti che vanno a sommarsi a quelli già avuti e che stanno martoriando, da tempo, le finanze di tutti. Ora, poi, la notizia più tragica è quella che ha investito il mercato assicurativo online. Vediamo cosa sta accadendo.

Polizze assicurative dai prezzi stratosferici: non c’è scampo, aumentano anche quelle online.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Prima si procedeva online, ricerca di le polizze maggiormente convenienti. Quelle che, in pratica, consentivo di risparmiare un botto, almeno di assicurazione auto. Ed invece, adesso, con gli aumenti dei mesi scorsi, anche le agenzie assicurative online hanno rivisto i loro prezzi al rialzo. Diciamo che per gli automobilisti non è iniziato nel migliore dei modi questo nuovo anno.

E, dopo l’annuncio degli aumenti dei pedaggi autostradali del 2,3%, si sono ritrovati dinanzi una situazione davvero catastrofica che riguarda i costi per assicurare i propri veicoli. Il disastro, però, è iniziato già ad ottobre scorso con aumenti del ben 7,8%. Questi sono stati bissati a novembre con una percentuale del 7,9%. Insomma, l’autunno è stato foriero di vere e proprie batoste per tutti, nessuno escluso.

Pensate che si andrà a pagare quasi 40 euro in più per ogni polizza assicurativa sottoscritta dai cittadini. Si tratta di rincari davvero penalizzanti data la situazione economica attuale. E quelli che percepiranno maggiormente questi aumenti saranno i cittadini che risiedono in luoghi come Napoli, Prato, Caserta, in cui assicurare la propria vettura era una mazzata tra capo e collo. Ed ora, non si potrà neanche più ricorrere alle tante agenzie online. Sarebbe la stessa batosta.