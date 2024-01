Ferro da stiro: se devi cambiarlo oppure vuoi smettere di passarci tutto questo tempo LIDL ha la soluzione per te | Prezzo shock e tanta qualità

Il ferro da stiro è uno degli strumenti indispensabili che ci sono all’interno dell’abitazione di ciascuna famiglia italiana.

Questi dispositivi consentono di ottenere, una volta asciutto il bucato, degli indumenti piegati perfettamente, morbidi, super profumati e, ovviamente, di conseguenza, pronti per essere indossati. L’unico problema relativo al loro utilizzo è il consumo di energia elettrica. E di questi tempi, ognuno cerca di raggiungere l’obiettivo comune: il risparmio!

Certo, i consumi energetici del ferro da stiro, sia esso quello compatto o quello con caldaia, non possono essere paragonato a quelli di altri elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici, forni, lavastoviglie. Questi ultimi vengono utilizzati tutti i giorni ed ogni ciclo di lavaggio o di cottura ha il suo bel costo. Il ferro da stiro, per quanto energivoro, non viene utilizzato con la stessa frequenza.

Ma questo è un altro discorso. In questo articolo, infatti, vogliamo parlarvi di un ferro da stiro fantastico che, ora come ora, si trova in offerta da LIDL. Si, avete capito benissimo, i negozi di questa catena di distribuzione attiva nel settore discount, vuole stupire tutti. Ed all’interno del suo volantino ha inserito anche questo dispositivo che, per moltissime famiglie, risulta essere indispensabile.

Purtroppo, però, come tutti gli eventi promozionali che ci sono in giro, anche questo ha una data di scadenza. Ed è fissata a domenica prossima. Scade il 14 gennaio 2024. Quindi, se siete in cerca di un nuovo ferro da stiro per sostituire quello in possesso, ormai vecchio, questo è il momento di approfittarne. Vediamo, allora, insieme di quale ferro da stiro si tratta e scopriamo e le caratteristiche.

Ferro da stiro con Caldaia TRE Termozeta: la qualità ad un prezzo mai visto.

Si, avete capito benissimo. Si tratta di un dispositivo fantastico che vi darà un grandissimo supporto quando avrete bisogno dei suoi servigi. È molto elegante, ha un design compatto, ma allo stesso tempo curvilineo. La sua piastra è in alluminio e ciò vi consentirà di stirare qualsiasi tipologia di indumenti senza alcun attrito. Ha la funzione vapore continuo e, sulla caldaia, ci sono dei gommini che saranno molta più stabilità al ferro una volta poggiato su.

La caldaia ha una capacità di 600 ml ed è in acciaio. Ovviamente è separata dal ferro, ma collegata da un cavo di circa un metro e settanta centimetri. In totale la potenza è di 2000 watt, così suddivisi: la caldaia 1200 watt, mentre il ferro 800 watt. C’è un occhio, poi, particolare alla sicurezza. Infatti, sulla caldaia c’è il tappo antisvito. Infine, sul ferro, troverete il manico in sughero.

E potrete scegliere tra ben quattro colorazioni diverse. Avete l’arancione, il giallo, il verde ed il celeste. Bene, dopo avervi spiegato tutte quelle che sono le caratteristiche peculiari del ferro da stiro con caldaia TRE Termozeta, siamo sicuri che siete curiosi di conoscerne anche il prezzo. Bene, lo troverete in offerta, come già accennato, all’interno dei negozi LIDL a soli 49 euro.