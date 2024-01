Fate largo a sua maestà M3 Silicon: il nuovo processore installato sui Mac promette miracoli | Versioni Pro e Studio da capogiro

Quali segreti nasconde il nuovo processore della casa di Cupertino? Scopriamo insieme le sue principali caratteristiche, svelate nel 2024.

Quale sarà il futuro del Mac? E’ difficile conoscerlo, ma circolano da tempo diverse indiscrezioni. Vediamo insieme quelle più diffuse, più comuni. In generale l’hype nei confronti della casa Apple è sempre molto alto; e in effetti è difficile rinvenire un altro colosso tecnologico capace di rivoluzionare fino a questo punto il mercato, cambiando radicalmente le abitudini dei consumatori di ogni specie e genere. Apple, nel suo, è davvero ‘rivoluzionaria’.

Innanzitutto occorre osservare che la Apple è uno dei leader nel settore del computer desktop; i MacBook non temono rivali e i notebook vengono considerati, al netto dei costi estremamente elevati, tra i migliori del settore.

In particolare la Apple mira a rivoluzionare il settore utilizzando, come già avvenuto per gli avveniristici Mac Studio e Mac Pro, nuovi processori estremamente avanti. L’anno scorso si era già distinta nel settore utilizzando i chip M2 Ultra.

I nuovi modelli, sempre di Mac Studio e Mac Pro, prevedono nuovamente l’utilizzo di processori particolarmente avanzati; NASA più che Apple, verrebbe da scrivere. Potenza sotto il cofano di ultimo livello, estremamente avanzata.

Quali novità in casa Apple? I nuovi processori

I processori dei nuovi computer della casa di Cupertino saranno dotati di un chip Apple M3; un processore di quarta generazione, particolarmente potente. Si vocifera addirittura di un processore con 32 core CPU e 80 core GPU.

Il nuovo processore verrà chiamato M3 Ultra e verrà lanciato il prossimo giugno 2024, in congiunzione con la presentazione del nuovo Mac Studio. Ci si aspetta, qual è tradizione, un prezzo alquanto salato e dati di vendita elevati, sospinti dai cultori del marchio. Anche il nuovo Mac Pro dovrebbe uscire nel 2024, anche se i dettagli rimangono ancora piuttosto fumosi. Probabilmente anch’esso avrà il nuovo M3 Ultra, ma non è certo.

Se i fan della Apple sono, come sempre entusiasti dei nuovi prodotti annunciati, tra i consumatori generici predomina l’indifferenza; in tempi di caro energia, crisi economica e inflazione galoppante pochi possono permettersi i prodotti di lusso della Apple. Se un tempo erano a portata della borghesia, oggigiorno si tratta di prodotti utilizzati per lo più dalla classe dirigente. O in alternativa dalle start up, specie nel campo del design e della moda. Oggetti più ‘mostrati’ che realmente usati, quasi elementi di arredamento.