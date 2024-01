Calendario Tech 2024: ecco tutte le più interessanti uscite, già annunciate, mese per mese dei maggiori produttori mondiali

Se il 2923, l’anno appena trascorso, è stato un anno ricco di lanci di nuovi prodotti tech, possiamo dire che il 2024 non sarà da meno.

Si, avete capito benissimo. È previsto l’arrivo di numerosissimi dispositivi tech. Sarà un anno in cui avverranno delle vere e proprie rivoluzioni. Non ci sarà una sola stagione in cui non arriverà qualcosa di nuova. Tutti i mesi saranno protagonisti del cambiamento. Non crederete ai vostri occhi. Ci saranno nuovi device in arrivo e tanti altri che riceveranno miglioramenti.

Alcuni di questi, poi, risultano essere tra quelli che erano tanto attesi nell’ultimo periodo. Altri, invece, arriveranno e saranno delle vere e proprie sorprese dato che non c’è stata un’elevatissima fuga di notizie. Ovviamente, però, non stiamo parlando soltanto di smartphone. Oltre questi, arriveranno tablet, Pc e moltissimi accessori.

Insomma, ci sarà realmente l’imbarazzo della scelta. Dovunque ci si giri si sentirà aria di novità e lo stupore sarà il comune denominatore di tutti, utenti ed addetti ai lavori. Ecco perché abbiamo voluto stilare una sorta di guida per ogni mese del 2024. Ne vedrete delle belle. E siamo sicuri che anche voi, come noi, resterete completamente a bocca aperta.

Ad ogni mese il suo device: ecco gli arrivi annunciati quest’anno.

Ebbene sì, saranno davvero tantissimi. Il primo dispositivo tech ad arrivare sarà marchiato Samsung. Arriverà la nuova generazione di Galaxy S. Ed il protagonista sarà il mese di gennaio. I Samsung Galaxy S24 saranno annunciati durante l’evento Unpacked che si terrà il prossimo 17 gennaio alle ore 19.00. Ricordiamo che potrete registrarvi sul sito dell’azienda per seguire l’evento e scoprire tutte le novità previste.

Febbraio, poi, sarà il mese degli Apple Vision Pro, i primi visori della Società di Cupertino che arriveranno, all’inizio, soltanto negli Stati Uniti d’America ed esclusivamente all’interno degli Apple Store. E siamo giunti al primo mese di primavera, marzo. Questo mese sancirà l’arrivo della nuova generazione dei visori Metà Quest che saranno molto più economici dei loro predecessori.

Questa stagione, poi, porterà aria di novità. In primis, avremo i Samsung Galaxy Ring che consentiranno di avere le stesse funzionalità di uno smartwatch, ma legate ad un dito e non al polso. Poi, a maggio, arriveranno i nuovi Tracker di Google. Da questo mese ci spostiamo direttamente a settembre. Arriverà la nuova Nintendo Switch 2, insieme a quelli che saranno gli Apple Watch X, forieri di un cambiamento epocale con i loro schermi micro led.

Infine, non possiamo non menzionare quelli che sono i re indiscussi di questi mese che sancisce il passaggio dall’estate all’autunno. Ovviamente, parliamo degli iPhone e, in particolar modo, di quella che è la futura generazione: gli iPhone 16. Saranno una vera e propria rivoluzione perché, secondo le maggiori indiscrezioni presenti sul web, arriverà l’Intelligenza Artificiale ed anche dei sensori per le fotocamere ampiamente potenziati. Insomma, questi sono solo alcuni dei device in arrivo già annunciati. Ma ce ne saranno ancora tantissimi altri di cui vi parleremo sicuramente.