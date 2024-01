Apple clamorosa: con iPhone 16 cambieranno tutti i modelli attualmente in produzione | Sarà una svolta epocale come il passaggio a X

In casa Apple, la svolta è dietro l’angolo e una vera e propria rivoluzione è attesa con la presentazione ed il lancio degli iPhone 16.

Si, avete capito benissimo. Rappresenteranno davvero una svolta epocale. Siamo sicuri che starete pensando che è ancora troppo presto per parlare degli iPhone futuri e che si stanno ancora conoscendo quelli arrivati lo scorso settembre che pure hanno portato delle enormi novità. Tra queste, la Dynamic Island su tutte le versioni ed il nuovo tasto Azione per le versioni Pro e Pro Max.

Ma, dovete sapere, che questa volta, pochissime settimane dopo il lancio di iPhone 15, Ancor prima degli scorsi anni, i rumors e le indiscrezioni relative alla generazione futura dei melafonini, già si rincorrevano a folle velocità nel web. E c’è di più. Si, perché, addirittura, molti leakers già fanno riferimento a quelli che saranno gli iPhone 17 che arriveranno soltanto nel 2025, presumibilmente nel mese di settembre.

Col passare del tempo, poi, le notizie sono diventate sempre più insistenti. Dovunque ci si giri si può leggere o sentire degli iPhone 16 che arriveranno tra nove mesi. E così sarà anche in futuro. Man mano che passerà il tempo si avranno sempre maggiori notizie e si potranno conoscere una ad una ed in anteprima tutte le versioni di questi nuovi dispositivi. Tra le tante notizie che si stanno leggendo, ce n’è una davvero interessante.

Ci sarà un cambiamento assurdo per tutte le nuove versioni in arrivo. Sarà una rivoluzione, uno shock per tutti. Un po’ come lo è stato il passaggio da Twitter ad X. E noi vogliamo parlarvene ampiamente, dato che riteniamo questo, un passaggio fondamentale, anzi, addirittura, la porta verso il futuro degli smartphone della Società di Cupertino. Pronti a scoprire tutto?

Gli iPhone 16 rappresenteranno al meglio il futuro Apple.

Ebbene sì, mettetevi comodi ed iniziate a sognare. Non crederete ai vostri occhi quando leggerete ciò che vogliamo raccontarvi. Noi ne siamo rimasti a bocca aperta, esterrefatti. E ciò che riportiamo è frutta di notizie circolate sul web di uno dei leakers, di uno degli analisti maggiormente affidabili quando si parla di questi fantastici smartphone. Possiamo dire che non ne ha sbagliata una fino ad ora.

La novità in assoluto di questi device sarà rappresentata da quello che è il loro comparto fotografico. Si, avete capito benissimo. Apple cambierà tutto. Stravolgere tutto ciò che si conosce al momento. Ci sarà il teleobiettivo da 12 MP. Ma il sensore Ultra Wide. Questo, come ben sapete, al momento è da 12 MP. Ma subirà una trasformazione in meglio con l’arrivo degli iPhone 16.

Si, perché gli utenti potranno beneficiare di un sensore Ultra Wide da ben 48 MP. Più luce nelle foto scattate e le fotografie risulteranno notevolmente migliorate anche quando si scatta una foto in posti in cui la luce scarseggia. Insomma, una novità pazzesca per tutti. L’unico problema, però, riguarda le versioni di questi smartphone su cui verrà implementato il nuovo sensore. Si, perché ne beneficeranno solo gli iPhone 16 Pro.